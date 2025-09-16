Когда выйдут «Рыцарь Семи королевств», третий сезон «Дома Дракона» и сериал по Гарри Поттеру

Директор телекомпании HBO Кейси Блойс назвал даты выхода сразу нескольких своих сериалов. Так, в 2026 году выйдут сразу два сериала по вселенной «Игры престолов».

«Рыцарь Семи королевств», долгожданная экранизация книг Джорджа Мартина о Дунке и Эгге, стартует уже в январе 2026 года. Этот сериал планировали выпустить ещё в 2025-м, но работа над ним затянулась. «Рыцарь» расскажет о молодом рыцаре Дунке Высоком, выходце из простолюдинов, и его оруженосце мальчике Эгге — наоборот, высокого происхождения.

«Дом Дракона» о гражданской войне повелителей драконов Таргариенов должен выпустить третий сезон в начале лета (видимо, в июне) 2026 года. По словам Блойса, сериал, вероятно, не попадёт по срокам в номинации на «Эмми» за следующий год.

Также Блойс упомянул, что в будущем году выйдут третий сезон «Эйфории», четвёртый сезон «Индустрии» и новинка «Стюарт не смог спасти вселенную» — ответвление «Теории Большого взрыва». Что до сериала по «Гарри Поттеру», его следует ждать не раньше 2027 года.

