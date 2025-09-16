КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
Стимпанк: фильмы и аниме. 10 лучших и главных
Новости

Когда выйдут «Рыцарь Семи королевств», третий сезон «Дома Дракона» и сериал по Гарри Поттеру

Кот-император
16 сентября 09:00
4096
1 минута на чтение
Директор телекомпании HBO Кейси Блойс назвал даты выхода сразу нескольких своих сериалов. Так, в 2026 году выйдут сразу два сериала по вселенной «Игры престолов».
«Рыцарь Семи королевств», долгожданная экранизация книг Джорджа Мартина о Дунке и Эгге, стартует уже в январе 2026 года. Этот сериал планировали выпустить ещё в 2025-м, но работа над ним затянулась. «Рыцарь» расскажет о молодом рыцаре Дунке Высоком, выходце из простолюдинов, и его оруженосце мальчике Эгге — наоборот, высокого происхождения.
«Дом Дракона» о гражданской войне повелителей драконов Таргариенов должен выпустить третий сезон в начале лета (видимо, в июне) 2026 года. По словам Блойса, сериал, вероятно, не попадёт по срокам в номинации на «Эмми» за следующий год.

«Рыцарь Семи королевств»

Также Блойс упомянул, что в будущем году выйдут третий сезон «Эйфории», четвёртый сезон «Индустрии» и новинка «Стюарт не смог спасти вселенную» — ответвление «Теории Большого взрыва». Что до сериала по «Гарри Поттеру», его следует ждать не раньше 2027 года.

Читайте также

«Дом Дракона», 2 сезон: восемь серий экспозиции

Олеся Климчук

07.08.2024

19604

Сезон о том, как герои строили, строили и наконец построили.

Какие новые сериалы выйдут в 2025? Фантастика, мистика и фэнтези

Александр Гагинский

12.01.2025

33817

Возвращение в Вестерос и в город клоуна Пеннивайза, прибытие Чужих на Землю и нигерийский ответ «Аватару».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новый трейлер и дата релиза комедийной супергеройской игры Dispatch

Новости

Желающих сняться в фильмах Marvel стало меньше

Новости

Уникальная часть с высоким рейтингом — первый обзор Silent Hill f утек в сеть
Обзоры появятся 22 сентября.

Новости

Кэмерон работает над «Терминатором 7» — но не может ничего придумать
Реальность опережает фантазию Джеймса.

Новости

Успех Baldur's Gate 3 давит на авторов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Новости

Актеры «Сверхъестественного» назвали худшую серию в сериале
Тысячу раз одно и то же!

Новости

Роберт Паттинсон получил сценарий нового «Бэтмена» в кейсе с кодовым замком

Новости

Кидман и Буллок снова ведьмы: снято продолжение колдовского фильма из 1990-х «Практическая магия 2»
«Практическая магия 2» — в следующем году.

Новости

Премия «Эмми»-2025: полный список победителей
Фантастики немного.

Новости

4 сезон «Ведьмака» с Лиамом Хэмсвортом: тизер, кадры и дата выхода
Ирденом ходи!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты