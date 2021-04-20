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    Когда выйдет четвёртый сезон «Очень странных дел»? Финн Вулфард надеется, что в 2022-м

    20 апреля 2021
    Кот-император
    20.04.2021
    765
    0 минут на чтение
    Когда выйдет четвёртый сезон «Очень странных дел»? Финн Вулфард надеется, что в 2022-м

    Актёр Финн Вулфард во время онлайн-встречи с фанатами рассказал, что ожидает выход четвёртого сезона «Очень странных дел» где-то в 2022 году.

    Точных сроков он и сам не знает. Более того, в ролике он лишь «надеется»:

    Карты съёмочной команде и артистам спутала пандемия коронавируса, из-за которой работу над материалом прервали на полгода — с марта до сентября. Создатели планировали выпустить четвёртый сезон где-то в начале 2021-го — по-крайней мере, в этом был уверен Дэвид Харбор (сыграл шерифа Хоппера). Но теперь никаких подробностей нет.

    Деталей о самом сезоне тоже нет — мы лишь знаешь, что в сезоне появится убийца Виктор Крил, которого сыграл Роберт Инглунд, наш любимый Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов».

    Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля 2019-го.

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    Продолжение получилось ничуть не хуже первых двух сезонов — и даже зрелищнее. А вот с развитием персонажей и вселенной всё не так однозначно.

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    Кот-император
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