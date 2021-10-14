Конец близок: вышел тизер-трейлер финала «Атаки титанов»

Студия MAPPA представила тизер-трейлер второй части четвертого сезона «Атаки титанов» (в оригинале — Shingeki no Kyojin).

В ролике, к слову, почти не оказалось спойлеров: в нем можно увидеть лишь самые ближайшие события.

Вместе с этим стала известна точная дата, когда аниме-сериал вернется на экраны, — 9 января 2022 года.

Постановкой занимается Юитиро Хаяси, наиболее известный по «Дорохэдоро», а музыку написали Хироюки Савано и Кота Ямамото, работавшие над «Семи смертными грехами».

Также авторы решили освежить память зрителей: до премьеры они выпустят 6 спецэпизодов, чтобы напомнить о самых главных моментах.