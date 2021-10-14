    3
    Новости

    Конец близок: вышел тизер-трейлер финала «Атаки титанов»

    14 октября 2021
    14.10.2021
    1659
    0 минут на чтение
    1

    Студия MAPPA представила тизер-трейлер второй части четвертого сезона «Атаки титанов» (в оригинале — Shingeki no Kyojin).

    В ролике, к слову, почти не оказалось спойлеров: в нем можно увидеть лишь самые ближайшие события.

    Вместе с этим стала известна точная дата, когда аниме-сериал вернется на экраны, — 9 января 2022 года.

    Постановкой занимается Юитиро Хаяси, наиболее известный по «Дорохэдоро», а музыку написали Хироюки Савано и Кота Ямамото, работавшие над «Семи смертными грехами».

    Также авторы решили освежить память зрителей: до премьеры они выпустят 6 спецэпизодов, чтобы напомнить о самых главных моментах.

    Читайте также

    «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет 2

    «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет

     Олег Поторокин |  15.04.2021

    Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Хоррор-блокбастер «Злое» как ключ к фильмам Джеймса Вана 1
    0
    34571
    Хоррор-блокбастер «Злое» как ключ к фильмам Джеймса Вана

    Ван всегда работал со штампами, но никогда не довольствовался ими. Что случилось на сей раз?

    Обсуждаем отечественные видеоигры в 35-м выпуске подкаста 1
    0
    85001
    Обсуждаем отечественные видеоигры в 35-м выпуске подкаста

    Во что на Руси играть хорошо

    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»
    0
    80444
    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»

    Сборник космической фантастики с деталями мира далёкого будущего.

    О сценарии нового «Крика» 7
    0
    88257
    Читаем сценарий нового «Крика»

    Фильм будет иронизировать над диснеевскими «Звёздными войнами» — но при этом повторит многие их ошибки.

    Видео: обзор набора «Экстремис» для Warhammer: Age of Sigmar
    0
    299296
    Видео: обзор набора «Экстремис» для Warhammer: Age of Sigmar

    Новый ролик от наших друзей.

    Сериал «Люцифер» как сеанс божественной психотерапии 3
    0
    137267
    Сериал «Люцифер» как сеанс божественной психотерапии

    Каким был детектив про похождения падшего ангела на Земле.

    «Придумываю, сажусь и делаю»: семь авторов, которым не нужен план
    0
    195880
    «Придумываю, сажусь и делаю»: известные писатели, которым не нужен план

    Есть авторы, которые просто садятся и пишут, минуя этап подготовки. И никакие препятствия им не страшны.

    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых» 2
    0
    263024
    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых»

    Герметичный триллер, рассказывающий о попытках команды самолёта спастись от смертоносных лучей солнца.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить