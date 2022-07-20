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    Космические пираты, Кракен и модифицированные люди — все питчи фантастических фильмов для «Фонда кино»

    20 июля 2022
    20.07.2022
    256
    1 минута на чтение

    Сегодня прошла очная защита «проектов лидеров отечественных фильмов» от «Фонда кино». А мы собрали в одном материале все питчи фантастических фильмов.

    «Кракен»

    История о противостоянии между атомной подводной лодкой и главным чудовищем Мирового океана — Кракеном.

    Режиссером выступит Алексей Сидоров («Т-34»). А в актерском составе числятся Александр Петров, Данила Козловский, Милош Бикович, Петр Федоров, Юлия Снигирь, Юлия Хлынина, Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Михаил Пореченков и другие.

    «Один хороший день»

    По сюжету Катя хочет уехать из провинциального города, но сколько бы она ни пыталась покинуть его, девушка оказывается в нем снова и снова.

    Проект описывают как «деревенский «День сурка»». В него хотят вложить 120 миллионов рублей.

    В режиссерском кресле Алексей Зотов. На главные роли хотят позвать Милу Ершову, Валентину Лапину, Анастасию Талызину, Кузьму Сапрыкина, Макара Запорожского и Виктора Хориняка.

    «Крысолов»

    Сюжет развернется в 2032 году после войны между гибридными людьми с измененным ДНК, которых называют крысами, и обычными смертными.

    Главные роли исполнят Елизавета Янковская и Александр Кузнецов. Премьера намечена на лето-осень 2023 года.

    «Сто лет тому назад»

    В 2074 году космические пираты охотятся на артефакт, который может перемещаться во времени. Так, он оказывается у советского школьника Коли Герасимова. И теперь ему вместе с девочкой из будущего по имени Алиса нужно спасти галактику.

    Постановкой займется режиссер «Льда» Александр Андрющенко. Съемки начнутся этой осенью. А выход запланирован на 28 декабря 2023 года.

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     Дмитрий Кинский |  20.07.2022

    Зато показали новые кадры и концепты.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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