Космические пираты, Кракен и модифицированные люди — все питчи фантастических фильмов для «Фонда кино»

Сегодня прошла очная защита «проектов лидеров отечественных фильмов» от «Фонда кино». А мы собрали в одном материале все питчи фантастических фильмов.

«Кракен»

История о противостоянии между атомной подводной лодкой и главным чудовищем Мирового океана — Кракеном.

Режиссером выступит Алексей Сидоров («Т-34»). А в актерском составе числятся Александр Петров, Данила Козловский, Милош Бикович, Петр Федоров, Юлия Снигирь, Юлия Хлынина, Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Михаил Пореченков и другие.

«Один хороший день»

По сюжету Катя хочет уехать из провинциального города, но сколько бы она ни пыталась покинуть его, девушка оказывается в нем снова и снова.

Проект описывают как «деревенский «День сурка»». В него хотят вложить 120 миллионов рублей.

В режиссерском кресле Алексей Зотов. На главные роли хотят позвать Милу Ершову, Валентину Лапину, Анастасию Талызину, Кузьму Сапрыкина, Макара Запорожского и Виктора Хориняка.

«Крысолов»

Сюжет развернется в 2032 году после войны между гибридными людьми с измененным ДНК, которых называют крысами, и обычными смертными.

Главные роли исполнят Елизавета Янковская и Александр Кузнецов. Премьера намечена на лето-осень 2023 года.

«Сто лет тому назад»

В 2074 году космические пираты охотятся на артефакт, который может перемещаться во времени. Так, он оказывается у советского школьника Коли Герасимова. И теперь ему вместе с девочкой из будущего по имени Алиса нужно спасти галактику.

Постановкой займется режиссер «Льда» Александр Андрющенко. Съемки начнутся этой осенью. А выход запланирован на 28 декабря 2023 года.