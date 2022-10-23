Кристофер Ллойд в тизере мюзикла «Назад в будущее» на Бродвее

Театральный портал Theatrely опубликовал тизер мюзикла «Назад в будущее», в котором снялся Кристофер Ллойд, исполнитель роли доктора Брауна в оригинальном фильме. В ролике он встречает Роджера Барта, который сыграл учёного в мюзикле, и продаёт ему «подержанную машину» — тот самый ДеЛориан для путешествий во времени.

«Назад в будущее: Мюзикл» дебютировал в Великобритании 11 марта 2020 года, но закрылся через несколько дней из-за пандемии коронавируса. Мюзикл снова начали показывать в Лондоне в прошлом году, и постановка получила премию Лоренса Оливье за лучший новый мюзикл.

Из британского шоу в американское перекочуют актёры Роджер Барт (доктор Браун) и Хью Коулз (Джордж Макфлай). Кастинг на Марти МакФлая ещё не объявлен.

Над сценарием мюзикла работал Боб Гейл, соавтор и сопродюсер кинотрилогии «Назад в будущее». Саундтрек мюзикла включает композиции Алана Сильвестри, написавшего музыку для оригинала, а также новые песни композитора Глена Балларда. Как сообщает New York Times, режиссёром стал лауреат премии «Тони» Джон Рэндо («Уринтаун»).

«Назад в будущее: Мюзикл» стартует 30 июня 2023 года.