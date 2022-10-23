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    Новости

    Кристофер Ллойд в тизере мюзикла «Назад в будущее» на Бродвее

    23 октября 2022
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    23.10.2022
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    Кристофер Ллойд в тизере мюзикла «Назад в будущее»

    Театральный портал Theatrely опубликовал тизер мюзикла «Назад в будущее», в котором снялся Кристофер Ллойд, исполнитель роли доктора Брауна в оригинальном фильме. В ролике он встречает Роджера Барта, который сыграл учёного в мюзикле, и продаёт ему «подержанную машину» — тот самый ДеЛориан для путешествий во времени.

    «Назад в будущее: Мюзикл» дебютировал в Великобритании 11 марта 2020 года, но закрылся через несколько дней из-за пандемии коронавируса. Мюзикл снова начали показывать в Лондоне в прошлом году, и постановка получила премию Лоренса Оливье за лучший новый мюзикл.

    Из британского шоу в американское перекочуют актёры Роджер Барт (доктор Браун) и Хью Коулз (Джордж Макфлай). Кастинг на Марти МакФлая ещё не объявлен.

    Над сценарием мюзикла работал Боб Гейл, соавтор и сопродюсер кинотрилогии «Назад в будущее».  Саундтрек мюзикла включает композиции Алана Сильвестри, написавшего музыку для оригинала, а также новые песни композитора Глена Балларда. Как сообщает New York Times, режиссёром стал лауреат премии «Тони» Джон Рэндо («Уринтаун»).

    «Назад в будущее: Мюзикл» стартует 30 июня 2023 года.

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