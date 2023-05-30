Критики о Diablo IV: «Это игра, о которой мы не могли и мечтать»

30 мая в сети появились первые обзоры Diablo IV. Как и ожидалось, критикам очень понравилась игра.

Прямо сейчас на Metacritic у диаблоида 92 балла из 100 возможных, а на OpenCritic — 89 баллов.

CGMagazine:

Мрачное очарование Diablo IV сочетает в себе гениальные дизайнерские решения. Это невероятная Diablo, о которой мы не могли и мечтать в 1997 году.

XboxEra:

Diablo IV — это триумф. Игра сдерживает обещание, сочетая эстетику и атмосферу второй части с фантастическим геймплеем третьей. Игра мрачная и кровавая, с насыщенной кампанией и эндгеймом, который должен радовать фанатов серии сотни, если не тысячи часов.

ZTGB:

Diablo IV ощущается как чудесное возвращение домой, с ее более мрачным тоном и невероятными роликами, в которых Blizzard всегда была хороша. Вся игра — любовное письмо фанатам, которые так долго ждали, чтобы вернуться в ад и вновь победить его обитателей.

Comicbook:

Diablo IV идеально подойдет как для ветеранов франшизы, так и для новичков. Лор Санктуария резко расширяется, в то время как саму игру, сюжет и остальных аспектов достаточно, чтобы занять новых игроков. Игра создана, чтобы позволить разработчикам легко масштабировать ее с помощью боевых пропусков и сезонов. При этом контента уже достаточно.

Релиз состоится 6 июня на всех основных платформах. А предзаказавшие улучшенное издание получат доступ раньше — 2 числа.