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    Критики о Diablo IV: «Это игра, о которой мы не могли и мечтать»

    30 мая 2023
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    30.05.2023
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    Критики о Diablo IV: «Это игра, о которой мы не могли и мечтать»

    30 мая в сети появились первые обзоры Diablo IV. Как и ожидалось, критикам очень понравилась игра.

    Прямо сейчас на Metacritic у диаблоида 92 балла из 100 возможных, а на OpenCritic — 89 баллов.

    CGMagazine:

    Мрачное очарование Diablo IV сочетает в себе гениальные дизайнерские решения. Это невероятная Diablo, о которой мы не могли и мечтать в 1997 году.

    XboxEra:

    Diablo IV — это триумф. Игра сдерживает обещание, сочетая эстетику и атмосферу второй части с фантастическим геймплеем третьей. Игра мрачная и кровавая, с насыщенной кампанией и эндгеймом, который должен радовать фанатов серии сотни, если не тысячи часов.

    ZTGB:

    Diablo IV ощущается как чудесное возвращение домой, с ее более мрачным тоном и невероятными роликами, в которых Blizzard всегда была хороша. Вся игра — любовное письмо фанатам, которые так долго ждали, чтобы вернуться в ад и вновь победить его обитателей.

    Comicbook:

    Diablo IV идеально подойдет как для ветеранов франшизы, так и для новичков. Лор Санктуария резко расширяется, в то время как саму игру, сюжет и остальных аспектов достаточно, чтобы занять новых игроков. Игра создана, чтобы позволить разработчикам легко масштабировать ее с помощью боевых пропусков и сезонов. При этом контента уже достаточно.

    Релиз состоится 6 июня на всех основных платформах. А предзаказавшие улучшенное издание получат доступ раньше — 2 числа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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