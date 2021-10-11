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    Новости

    Критики в целом довольны новыми «Охотниками за привидениями»

    11 октября 2021
    11.10.2021
    1215
    0 минут на чтение
    Критики в целом довольны новыми «Охотниками за привидениями»

    В сети появились обзоры «Охотников за привидениями: Наследники», прямого продолжения первых двух фильмов Айвана Райтмана.

    По большей части картина получила хорошие отзывы. На Metacritic у нее сейчас 69 баллов из 100 возможных.

    Мы собрали некоторые цитаты критиков в одной заметке.

    IGN:

    Режиссер Джейсон Райтман позволил своему отцу и фанатам серии гордиться забавным, милым и местами жутким семейным фильмом. Картина с гордостью берет на себя наследие «Охотников за привидениями», а также привносит кое-что новое и захватывающее.

    New York Post:

    Райтман нашел подходящий тон… Он сумел добиться хорошей игры от молодых актеров и найти баланс между юмором и серьезностью, что очень важно для таких фильмов, как «Охотники за привидениями».

    Entertainment Weekly:

    В фильме есть несколько хороших шуток. Пол Радд привносит немного легкости в повествование. Но трудно избавиться от чувства, будто это… эксгумированный труп.

    В России премьера состоится 18 ноября.

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    Он выйдет летом.

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    Пол Радд и зефирные человечки в отрывке новых «Охотников за привидениями»

     Дмитрий Кинский |  07.04.2021

    Премьера состоится в ноябре.

    «Может, это апокалипсис» — новый трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»

    «Может, это апокалипсис» — новый трейлер «Охотников за привидениями: Наследники»

     Дмитрий Кинский |  27.07.2021

    Картина выйдет в конце года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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