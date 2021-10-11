Критики в целом довольны новыми «Охотниками за привидениями»

В сети появились обзоры «Охотников за привидениями: Наследники», прямого продолжения первых двух фильмов Айвана Райтмана.

По большей части картина получила хорошие отзывы. На Metacritic у нее сейчас 69 баллов из 100 возможных.

Мы собрали некоторые цитаты критиков в одной заметке.

IGN:

Режиссер Джейсон Райтман позволил своему отцу и фанатам серии гордиться забавным, милым и местами жутким семейным фильмом. Картина с гордостью берет на себя наследие «Охотников за привидениями», а также привносит кое-что новое и захватывающее.

New York Post:

Райтман нашел подходящий тон… Он сумел добиться хорошей игры от молодых актеров и найти баланс между юмором и серьезностью, что очень важно для таких фильмов, как «Охотники за привидениями».

Entertainment Weekly:

В фильме есть несколько хороших шуток. Пол Радд привносит немного легкости в повествование. Но трудно избавиться от чувства, будто это… эксгумированный труп.

В России премьера состоится 18 ноября.