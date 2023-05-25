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    Новости

    Критики в неописуемом восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных»

    25 мая 2023
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    25.05.2023
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    1 минута на чтение
    Критики в неописуемом восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных»

    Критики поделились в своих соцсетях первыми впечатлениями от просмотра «Человека-паука: Паутина вселенных».

    Если кратко, то большинство журналистов сходятся во мнении, что мультфильм — шедевр.

    Шон О’Коннелл, CinemaBland:

    Окей, «Паутина вселенных» — настоящее произведение искусства. Каждый кадр достоин того, чтобы его повесили в музее. Шутки и отсылки идеальны. НЕВЕРОЯТНО. Лучший фильм про Человека-паука. Может быть, мой любимый фильм в целом. Дорожите им.

    Брайан Дэвис, The Hollywood Reporter:

    Еще одна громкая победа созданной Лордом и Миллером вселенной. Хейли Стайнфелд раскрывается в роли Гвен Стейси, а ее сцены с капитаном Стейси особенные. Фильм мрачнее и печальнее, чем я ожидал, но это оправданно.

    Тесса Смит, Rotten Tomatoes:

    «Паутина вселенных» подняла планку благодаря своему уникальному стилю анимации и способу повествования. Все были потрясены, когда вышла первая часть. Фанаты думали, что превзойти ее невозможно. Подумайте еще раз. Мультфильм делает невозможное.

    Майк Райан, Uproxx:

    Не то чтобы это было сюрпризом, но «Паутина вселенных» — потрясающий мультфильм. Это большая история, которую поделили на две части. Но она по-прежнему о том, что Майлз просто хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. В этом фильме МНОГО Людей-пауков. Я смеялся в голос раз восемь.

    Эз Баум,  This Week Media:

    Как бы я ни хотел полюбить «Паутину вселенных», он не может приблизиться к оригиналу — лично для меня. В основном из-за того, что он отдает предпочтение фан-сервису, а не сильной истории. Это первая часть истории, которая становится все более предсказуемой по мере развития.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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