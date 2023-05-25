Критики в неописуемом восторге от «Человека-паука: Паутина вселенных»

Критики поделились в своих соцсетях первыми впечатлениями от просмотра «Человека-паука: Паутина вселенных».
Если кратко, то большинство журналистов сходятся во мнении, что мультфильм — шедевр.
Шон О’Коннелл, CinemaBland:
Окей, «Паутина вселенных» — настоящее произведение искусства. Каждый кадр достоин того, чтобы его повесили в музее. Шутки и отсылки идеальны. НЕВЕРОЯТНО. Лучший фильм про Человека-паука. Может быть, мой любимый фильм в целом. Дорожите им.
Брайан Дэвис, The Hollywood Reporter:
Еще одна громкая победа созданной Лордом и Миллером вселенной. Хейли Стайнфелд раскрывается в роли Гвен Стейси, а ее сцены с капитаном Стейси особенные. Фильм мрачнее и печальнее, чем я ожидал, но это оправданно.
Тесса Смит, Rotten Tomatoes:
«Паутина вселенных» подняла планку благодаря своему уникальному стилю анимации и способу повествования. Все были потрясены, когда вышла первая часть. Фанаты думали, что превзойти ее невозможно. Подумайте еще раз. Мультфильм делает невозможное.
Майк Райан, Uproxx:
Не то чтобы это было сюрпризом, но «Паутина вселенных» — потрясающий мультфильм. Это большая история, которую поделили на две части. Но она по-прежнему о том, что Майлз просто хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. В этом фильме МНОГО Людей-пауков. Я смеялся в голос раз восемь.
Эз Баум, This Week Media:
Как бы я ни хотел полюбить «Паутину вселенных», он не может приблизиться к оригиналу — лично для меня. В основном из-за того, что он отдает предпочтение фан-сервису, а не сильной истории. Это первая часть истории, которая становится все более предсказуемой по мере развития.
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