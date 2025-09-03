КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»
Сатоси Кон и его умное безумное аниме
Новости

Кто играет Майю Глумову в сериале по Стругацким

Кот-император
3 сентября 13:01
645
1 минута на чтение
Актриса Юлия Снигирь исполняет роль Майи Глумовой в сериале «Полдень», который сейчас снимается по мотивам повести братьев Стругацким «Жук в муравейнике». Она не впервые участвует в экранизации Стругацких: 15 лет назад Снигирь сыграла Раду Гаал в кинодилогии «Обитаемый остров».

В «Жуке в муравейнике» Глумова — учёная из института внеземных культур и несчастная возлюбленная Льва Абалкина, загадочного человека из инкубатора инопланетян, и мать Тойво Глумова (он станет одним из главных героев повести «Волны гасят ветер»). Актриса так прокомментировала свою героиню:
Юлия Снигирь
Моя героиня разрывается между любимым мужчиной, страхом за свою безопасность и благополучие сына. А еще она женщина в полном смысле этого слова, ей хочется простого человеческого счастья, а высокие идеи Льва Абалкина кажутся безумными и бессмысленными.

Думаю, что у Стругацких женские персонажи нужны для создания баланса с мужским миром, и я постаралась это акцентировать, вложив в уста Майи критический взгляд на происходящее и на теории, сконструированные мужскими персонажами.

Дмитрий Кинский

23.07.2025

1742

