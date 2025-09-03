Кто играет Майю Глумову в сериале по Стругацким

Актриса Юлия Снигирь исполняет
роль Майи Глумовой в сериале «Полдень», который сейчас снимается по мотивам повести братьев Стругацким «Жук в муравейнике». Она не впервые участвует в экранизации Стругацких: 15 лет назад Снигирь сыграла Раду Гаал в кинодилогии «Обитаемый остров».
В «Жуке в муравейнике» Глумова — учёная из института внеземных культур и несчастная возлюбленная Льва Абалкина, загадочного человека из инкубатора инопланетян, и мать Тойво Глумова (он станет одним из главных героев повести «Волны гасят ветер»). Актриса так прокомментировала свою героиню: