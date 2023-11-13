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    Новости

    Лешка Муромец, Василиса Премудрая и Кот-ученый в тизер-трейлере мультсериала «Невский»

    13 ноября 2023
    Фото аватара
    13.11.2023
    578
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    Вышел первый тизер-трейлер российского анимационного супергеройского сериала «Невский» по мотивам комиксов издательства «Три девять».

    По сюжету завоеватель миров Мор нападает на Землю, но ему противостоят супергерой Невский и его команда: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот-ученый.

    За проект отвечает Институт развития интернета, агентство Global Influencers и студия Morevna Project.

    Премьера запланирована на начало 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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