Лешка Муромец, Василиса Премудрая и Кот-ученый в тизер-трейлере мультсериала «Невский»

Вышел первый тизер-трейлер российского анимационного супергеройского сериала «Невский» по мотивам комиксов издательства «Три девять».
По сюжету завоеватель миров Мор нападает на Землю, но ему противостоят супергерой Невский и его команда: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот-ученый.
За проект отвечает Институт развития интернета, агентство Global Influencers и студия Morevna Project.
Премьера запланирована на начало 2024 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.