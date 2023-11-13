Лешка Муромец, Василиса Премудрая и Кот-ученый в тизер-трейлере мультсериала «Невский»

Вышел первый тизер-трейлер российского анимационного супергеройского сериала «Невский» по мотивам комиксов издательства «Три девять».

По сюжету завоеватель миров Мор нападает на Землю, но ему противостоят супергерой Невский и его команда: Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот-ученый.

За проект отвечает Институт развития интернета, агентство Global Influencers и студия Morevna Project.

Премьера запланирована на начало 2024 года.