16 ноября в российский прокат выходит один из главных супергеройских фильмов этого года — «Лига справедливости». В этом фильме объединяются ранее представленные персонажи Киновселенной DC. Западные журналисты и критики некоторое время назад посетили закрытые пресс-показы и только сегодня, 10 ноября, им разрешили опубликовать первые отзывы в социальных сетях. Развёрнутые рецензии появятся на сайтах изданий чуть позже.

Если кратко — «Лигу справедливости» приняли без восторгов, но неплохо. Ругают слабый сюжет и главного злодея, но хвалят актёров, экшен, юмор и взаимодействие героев.

People that have complained about DC movies being too dark are about to see the light #JusticeLeague pic.twitter.com/eB1JoNJTvi — Steven Weintraub (@colliderfrosty) November 10, 2017

Люди, которые жаловались, что фильмы DC слишком мрачные, — готовьтесь увидеть свет.

I have a lot to say about ‘Justice League’ but will wait till it’s released to really get into it. But two important things to know: stay till the very end of the credits and Jason Momoa (@PrideofGypsies) is awesome as Aquaman. pic.twitter.com/Pg6cKCZAEo — Steven Weintraub (@colliderfrosty) November 10, 2017

Я многое мог бы сказать о «Лиге справедливости», но подожду, когда она выйдет в прокат, чтобы углубиться в детали. Но вот две вещи, которые стоит знать: оставайтесь до конца титров и Джейсон Момоа — потрясающий Аквамен.

#JusticeLeague is solid entertainment despite some problems. They pulled off a strange alchemy that works better than it should. The story is lacking, but the League is great and it’s a blast to watch them in action together. Wonder Woman is clutch, obvi. — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) November 10, 2017

«Лига справедливости» — это крепкое развлечение, несмотря на некоторые проблемы. Им удалась странная алхимия, которая работает лучше, чем должна. Сюжету недостаёт развития, но сами герои Лиги великолепны, это просто «бомба» — наблюдать за ними в действии. «Чудо-женщина» — лучшая, ессно.

Here it goes … #JusticeLeague is super thin and has some very weak CG but it’s got heart and a positive vibe that works. Overall, I had a pretty good time and am looking forward to seeing more of these characters. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) November 10, 2017

«Лига справедливости» очень поверхностная, в ней есть слабая компьютерная графика, но у неё есть душа и позитивный настрой, который работает. В целом, я неплохо провела время и хочу снова увидеть этих героев.

#JusticeLeague is fine. It's more coherent & less idiosyncratic than Batman v Superman (which I loved, so make of that what you will), and tries very hard to lighten up on the gloom & doom of the DC universe. There are jokes and everything! — Angie J. Han (@ajhan) November 10, 2017

С «Лигой справедливости» всё в порядке. Она более согласованная и однородная и менее раздражающая, чем «Бэтмен против Супермена» (который мне нравится, учтите это, если угодно). Картина очень старается «осветлить» мрачность и обречённость Киновселенной DC. Есть шутки и всё такое!

#JusticeLeague is a fun, bumpy ride that succeeds in character, but fails in narrative. It’s a mixed bag of execution that’s saved by the actors, who rise above the shortcomings to deliver an engaging, funny and hopeful, yet flawed, entry to the DCEU. @joblocom — Paul Shirey (@arcticninjapaul) November 10, 2017

«Лига справедливости» — это веселая, ухабистая поездка, где хороши персонажи, но слаб сюжет. Это сборная солянка, которую спасают актеры. Они возвышаются над всеми недостатками, доставляя интересный, забавный, но неидеальный фильм киновселенной DC.

JUSTICE LEAGUE! It's okay. Narratively it's a mess, the stakes don't work & the villain isn't great. HOWEVER, the heroes ARE great, it's funny, & there's some surprisingly effective character work. I didn't love it, but there are enough good pieces to excite me for the future. pic.twitter.com/OY4ARJ5vDY — Germain Lussier (@GermainLussier) November 10, 2017

«Лига справедливости» неплохая. Сюжет — полный бардак, риск не чувствуется, а злодей совсем не выдающийся. Но при этом персонажи хороши, они забавные и порой неожиданно хорошо работают в команде. Я не пришёл в восторг, но тут хватает хороших моментов, чтобы заинтересовать меня в будущем.

I saw #JusticeLeague! Here’s what I thought. There are ton of things I’d change but it comes down to this: I had a blast! I got to see the team together and I had fun watching it. Ezra Miller steals the movie and #WonderWoman was perfect! pic.twitter.com/rgCI9fUuTs — Jenna Busch (@JennaBusch) November 10, 2017

Я посмотрела «Лигу справедливости». И вот что я думаю. В ней просто куча вещей, которые я бы поменяла, но в целом — это «бомба»! Я увидела команду вместе и мне было приятно за ними наблюдать. Эзра Миллер «крадёт» фильм, а Чудо-женщина прекрасна!

#JusticeLeague is better than BvS and #SuicideSquad — it's lean, mean & packed w/ superhero action. I dug most of its lighter moments & I think it has one of the best action sequences ever in a DCEU movie. And of course Wonder Woman steals the show. pic.twitter.com/rW3UjpBUMk — ErikDavis (@ErikDavis) November 10, 2017

«Лига справедливости» лучше, чем «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц». Это чёткий, дерзкий боевик, полный супергероев. Я увидел в нём много светлых моментов, и я думаю, что здешний экшен — лучший в киновселенной DC. Чудо-женщина, конечно, «крадёт» всё шоу.

Here are some of my thoughts on #JusticeLeague pic.twitter.com/HZfiWC7Abt — Jim Vejvoda (@JimVejvoda) November 10, 2017

«Лига справедливости» нормальная. Она забавная. От персонажей получаешь удовольствие, между актёрами ощущается «химия». Я бы хотел увидеть больше. Картина выглядит так, будто её снимал Снайдер, но звучит и сыграна так, будто её поставил Уидон. […] Главный момент — «Лига» хорошо развлекает. Если «БпС» оттолкнул вас — знайте, что «ЛС» совершенно другая.

Justice League is better than expected, but not a home run. The interaction between the team is a lot of fun. The film sends the DCEU in a hopeful direction in line with where the brand should be headed. Flash and Aquaman steal the show. Cyborg and villain are the weak links. — Peter Sciretta (@slashfilm) November 10, 2017

«Лига справедливости» лучше, чем ожидалось, но это не хоум-ран («гол» в бейсболе — прим. МирФ). Взаимодействие между участниками команды очень забавное. Фильм задаёт киновселенной DC верный вектор развития. Флэш и Аквамен «крадут» всё шоу, а вот главный злодей и Киборг — слабые звенья.