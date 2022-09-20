Лучшие книги 2021 года — по версии читателей «Фантлаба»

Иллюстрация: фрагмент обложки «Революция в стоп-кадрах» / АСТ
Портал «Лаборатория фантастики» каждый год подводит итоги читательской премии. Пользователи голосуют за лучшие фантастические произведения, связанную с фантастикой публицистику и издателей.
Вот кто победил на этот раз — с указанием номинантов:
Лучший роман / авторский сборник зарубежного автора
- Джо Аберкромби — «Мудрость толпы»
- Гай Гэвриел Кей — «Блеск минувших дней»
- Терри Пратчетт — «Мерцание экрана»
- Брендон Сандерсон — «Ритм войны»
- Чарльз Стросс — «Дженнифер Морг»
- Питер Уоттс — «Революция в стоп-кадрах» (сборник)
Лучший роман / авторский сборник отечественного автора
- Сергей Лукьяненко — «Предел»
- Сергей Лукьяненко — «Семь дней до Мегиддо»
- Вера Огнева — «Павел Чжан и прочие речные твари»
- Генри Лайон Олди — «Золотой лук»
- Виктор Пелевин — «TRANSHUMANISM INC.»
- Алексей Пехов, Елена Бычкова — «Ткущие мрак»
Лучшая повесть / рассказ зарубежного автора
- Джин Вулф — «История, записанная Дж. В. Маршем»
- Пётр Гурский — «Кузня, где умирали»
- Р. А. Лафферти — «Лунные призраки 1870-х»
- Терри Пратчетт — «Отрывок, не вошедший в рассказ „Море и рыбки“»
- Роберт Эйкман — «Из дневника юной девушки»
- Хао Цзинфан — «Складывающийся Пекин»
Лучшая повесть / рассказ отечественного автора
- Иван Белов — «Голос мёртвого леса»
- Богдан Гонтарь — «Пробуждение»
- Пауль Госсен — «Босоногая девушка в хищной траве»
- Максим Кабир — «Курьи ножки»
- Леонид Каганов — «Время было»
- Евгений Лукин — «Перекур»
- Андрей Рубанов — «Аз Иванов. Выход в деньги»
Лучшая антология
- Роман Папсуев, Вера Камша, Александра Давыдова, Татьяна Андрущенко, Елена Толоконникова — «Битва за Лукоморье. Книга 1»
- Григорий Панченко — «Великий Кристалл. Памяти Владислава Крапивина»
- М. С. Парфёнов, Руслан Покровский — «Истории Ворона»
- Ярослав Сомов — «Крайний случай»
- Неизвестный составитель — «Кубок Брэдбери 2020»
- Андрей Синицын — «Наваждение. Лучшая фантастика — 2022»
- Андрей Синицын — «Назад в космос»
- Кен Лю — «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»
Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма
- Александр Громов — «Простолюдин»
- Вячеслав Ерлыченков — «Час Болясова»
- Владимир Алексеевич Злобин — «Не подавать виду»
- Леонид Каганов — «Диалоги рептильного мозга»
- Антон Карелин — «Космический сыщик»
- Игорь Книга — «Люби всегда, люби меня нежно»
Лучшая литературная критика (книги)
- Джек Вэнс — «Это я, Джек Вэнс!»
- Алексей Караваев — «Назовём его „Всемирный Следопыт“»
- Станислав Лем, Рафаил Нудельман — «Лабиринты и маски: Письма и статьи»
- Генри Лайон Олди — «Мужество похвалы»
Лучшая литературная критика (статьи / рецензии)
- Павел Амнуэль — «Поэзия и истина суть одно…»
- Владимир Ларионов — «Деревянный народ»
- Ася Михеева — «Выйти в историю»
- Александр Москвин — «Тёмные силы в шаговой доступности»
- Александр Речкин — «Олаф Стэплдон: поэт космоса. К 135-летию со дня рождения писателя-фантаста и философа»
Лучший графический роман / комикс
- Гэри Грот — «Рассвет близок и другие истории»
- One — «One-Punch Man» One-Punch Man 10
- Эктор Херман Оэстерхельд — «Морт Синдер»
- Нил Гейман — «Песочный человек. Увертюра»
- Межавторский цикл — «Чародейки» W.I.T.C.H. Часть 1. Двенадцать порталов. Том 1
- Серджо Топпи — «Новеллы. Том 2»
- Брехт Эвенс — «Полуночники»
Лучшая книжная серия
- Звёзды новой фэнтези
- Мастера ужасов
- Мастера фантазии
- Мир фантастики
- Фантастика: классика и современность
Лучшее издательство/импринт
- Азбука
- АзГард
- АСТ
- Астрель-СПб
- Бумкнига
- Fanzon
Премия присуждается с 2007 года по результатам голосования лаборантов сайта. На неё выдвигаются тексты, опубликованные с начала ноября прошлого календарного года до конца ноября текущего года («правило 13 месяцев»).
Ныне конкурс состоит из двух туров: отборочный и итоговый. На первом этапе формируется лонг-лист. В номинации участники присылают кандидатов среди текстов, вышедших за последние 13 месяцев. По результатам голосования формируется шорт-лист, в котором выбирают лучших из лучших в течение 2 месяцев.
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