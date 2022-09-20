Лучшие книги 2021 года — по версии читателей «Фантлаба»

Иллюстрация: фрагмент обложки «Революция в стоп-кадрах» / АСТ

Портал «Лаборатория фантастики» каждый год подводит итоги читательской премии. Пользователи голосуют за лучшие фантастические произведения, связанную с фантастикой публицистику и издателей.

Вот кто победил на этот раз — с указанием номинантов:

Лучший роман / авторский сборник зарубежного автора

Джо Аберкромби — «Мудрость толпы»

Гай Гэвриел Кей — «Блеск минувших дней»

Терри Пратчетт — «Мерцание экрана»

Брендон Сандерсон — «Ритм войны»

Чарльз Стросс — «Дженнифер Морг»

Питер Уоттс — «Революция в стоп-кадрах» (сборник)

Лучший роман / авторский сборник отечественного автора

Сергей Лукьяненко — «Предел»

Сергей Лукьяненко — «Семь дней до Мегиддо»

Вера Огнева — «Павел Чжан и прочие речные твари»

Генри Лайон Олди — «Золотой лук»

Виктор Пелевин — «TRANSHUMANISM INC.»

Алексей Пехов, Елена Бычкова — «Ткущие мрак»

Лучшая повесть / рассказ зарубежного автора

Джин Вулф — «История, записанная Дж. В. Маршем»

Пётр Гурский — «Кузня, где умирали»

Р. А. Лафферти — «Лунные призраки 1870-х»

Терри Пратчетт — «Отрывок, не вошедший в рассказ „Море и рыбки“»

Роберт Эйкман — «Из дневника юной девушки»

Хао Цзинфан — «Складывающийся Пекин»

Лучшая повесть / рассказ отечественного автора

Иван Белов — «Голос мёртвого леса»

Богдан Гонтарь — «Пробуждение»

Пауль Госсен — «Босоногая девушка в хищной траве»

Максим Кабир — «Курьи ножки»

Леонид Каганов — «Время было»

Евгений Лукин — «Перекур»

Андрей Рубанов — «Аз Иванов. Выход в деньги»

Лучшая антология

Роман Папсуев, Вера Камша, Александра Давыдова, Татьяна Андрущенко, Елена Толоконникова — «Битва за Лукоморье. Книга 1»

Григорий Панченко — «Великий Кристалл. Памяти Владислава Крапивина»

М. С. Парфёнов, Руслан Покровский — «Истории Ворона»

Ярослав Сомов — «Крайний случай»

Неизвестный составитель — «Кубок Брэдбери 2020»

Андрей Синицын — «Наваждение. Лучшая фантастика — 2022»

Андрей Синицын — «Назад в космос»

Кен Лю — «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»

Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма

Александр Громов — «Простолюдин»

Вячеслав Ерлыченков — «Час Болясова»

Владимир Алексеевич Злобин — «Не подавать виду»

Леонид Каганов — «Диалоги рептильного мозга»

Антон Карелин — «Космический сыщик»

Игорь Книга — «Люби всегда, люби меня нежно»

Лучшая литературная критика (книги)

Джек Вэнс — «Это я, Джек Вэнс!»

Алексей Караваев — «Назовём его „Всемирный Следопыт“»

Станислав Лем, Рафаил Нудельман — «Лабиринты и маски: Письма и статьи»

Генри Лайон Олди — «Мужество похвалы»

Лучшая литературная критика (статьи / рецензии)

Павел Амнуэль — «Поэзия и истина суть одно…»

Владимир Ларионов — «Деревянный народ»

Ася Михеева — «Выйти в историю»

Александр Москвин — «Тёмные силы в шаговой доступности»

Александр Речкин — «Олаф Стэплдон: поэт космоса. К 135-летию со дня рождения писателя-фантаста и философа»

Лучший графический роман / комикс

Гэри Грот — «Рассвет близок и другие истории»

One — «One-Punch Man» One-Punch Man 10

Эктор Херман Оэстерхельд — «Морт Синдер»

Нил Гейман — «Песочный человек. Увертюра»

Межавторский цикл — «Чародейки» W.I.T.C.H. Часть 1. Двенадцать порталов. Том 1

Серджо Топпи — «Новеллы. Том 2»

Брехт Эвенс — «Полуночники»

Лучшая книжная серия

Звёзды новой фэнтези

Мастера ужасов

Мастера фантазии

Мир фантастики

Фантастика: классика и современность

Лучшее издательство/импринт

Азбука

АзГард

АСТ

Астрель-СПб

Бумкнига

Fanzon

Премия присуждается с 2007 года по результатам голосования лаборантов сайта. На неё выдвигаются тексты, опубликованные с начала ноября прошлого календарного года до конца ноября текущего года («правило 13 месяцев»).

Ныне конкурс состоит из двух туров: отборочный и итоговый. На первом этапе формируется лонг-лист. В номинации участники присылают кандидатов среди текстов, вышедших за последние 13 месяцев. По результатам голосования формируется шорт-лист, в котором выбирают лучших из лучших в течение 2 месяцев.