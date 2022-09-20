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    Новости

    Лучшие книги 2021 года — по версии читателей «Фантлаба»

    20 сентября 2022
    20.09.2022
    406
    2 минуты на чтение
    Лучшие книги 2021 года — по версии читателей «Фантлаба»

    Иллюстрация: фрагмент обложки «Революция в стоп-кадрах» / АСТ

    Портал «Лаборатория фантастики» каждый год подводит итоги читательской премии. Пользователи голосуют за лучшие фантастические произведения, связанную с фантастикой публицистику и издателей.

    Вот кто победил на этот раз — с указанием номинантов:

    Лучший роман / авторский сборник зарубежного автора

    • Джо Аберкромби — «Мудрость толпы»
    • Гай Гэвриел Кей — «Блеск минувших дней»
    • Терри Пратчетт — «Мерцание экрана»
    • Брендон Сандерсон — «Ритм войны»
    • Чарльз Стросс — «Дженнифер Морг»
    • Питер Уоттс — «Революция в стоп-кадрах» (сборник)

    Лучший роман / авторский сборник отечественного автора

    • Сергей Лукьяненко — «Предел»
    • Сергей Лукьяненко — «Семь дней до Мегиддо»
    • Вера Огнева — «Павел Чжан и прочие речные твари»
    • Генри Лайон Олди — «Золотой лук»
    • Виктор Пелевин — «TRANSHUMANISM INC.»
    • Алексей Пехов, Елена Бычкова — «Ткущие мрак»

    Лучшая повесть / рассказ зарубежного автора

    • Джин Вулф — «История, записанная Дж. В. Маршем»
    • Пётр Гурский — «Кузня, где умирали»
    • Р. А. Лафферти — «Лунные призраки 1870-х»
    • Терри Пратчетт — «Отрывок, не вошедший в рассказ „Море и рыбки“»
    • Роберт Эйкман — «Из дневника юной девушки»
    • Хао Цзинфан — «Складывающийся Пекин»

    Лучшая повесть / рассказ отечественного автора

    • Иван Белов — «Голос мёртвого леса»
    • Богдан Гонтарь — «Пробуждение»
    • Пауль Госсен — «Босоногая девушка в хищной траве»
    • Максим Кабир — «Курьи ножки»
    • Леонид Каганов — «Время было»
    • Евгений Лукин — «Перекур»
    • Андрей Рубанов — «Аз Иванов. Выход в деньги»

    Лучшая антология

    • Роман Папсуев, Вера Камша, Александра Давыдова, Татьяна Андрущенко, Елена Толоконникова — «Битва за Лукоморье. Книга 1»
    • Григорий Панченко — «Великий Кристалл. Памяти Владислава Крапивина»
    • М. С. Парфёнов, Руслан Покровский — «Истории Ворона»
    • Ярослав Сомов — «Крайний случай»
    • Неизвестный составитель — «Кубок Брэдбери 2020»
    • Андрей Синицын — «Наваждение. Лучшая фантастика — 2022»
    • Андрей Синицын — «Назад в космос»
    • Кен Лю — «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика»

    Лучшая сетевая публикация. Крупная и малая форма

    • Александр Громов — «Простолюдин»
    • Вячеслав Ерлыченков — «Час Болясова»
    • Владимир Алексеевич Злобин — «Не подавать виду»
    • Леонид Каганов — «Диалоги рептильного мозга»
    • Антон Карелин — «Космический сыщик»
    • Игорь Книга — «Люби всегда, люби меня нежно»

    Лучшая литературная критика (книги)

    • Джек Вэнс — «Это я, Джек Вэнс!»
    • Алексей Караваев — «Назовём его „Всемирный Следопыт“»
    • Станислав Лем, Рафаил Нудельман — «Лабиринты и маски: Письма и статьи»
    • Генри Лайон Олди — «Мужество похвалы»

    Лучшая литературная критика (статьи / рецензии)

    • Павел Амнуэль — «Поэзия и истина суть одно…»
    • Владимир Ларионов — «Деревянный народ»
    • Ася Михеева — «Выйти в историю»
    • Александр Москвин — «Тёмные силы в шаговой доступности»
    • Александр Речкин — «Олаф Стэплдон: поэт космоса. К 135-летию со дня рождения писателя-фантаста и философа»

    Лучший графический роман / комикс

    • Гэри Грот — «Рассвет близок и другие истории»
    • One — «One-Punch Man» One-Punch Man 10
    • Эктор Херман Оэстерхельд — «Морт Синдер»
    • Нил Гейман — «Песочный человек. Увертюра»
    • Межавторский цикл — «Чародейки» W.I.T.C.H. Часть 1. Двенадцать порталов. Том 1
    • Серджо Топпи — «Новеллы. Том 2»
    • Брехт Эвенс — «Полуночники»

    Лучшая книжная серия

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    • АзГард
    • АСТ
    • Астрель-СПб
    • Бумкнига
    • Fanzon

    Премия присуждается с 2007 года по результатам голосования лаборантов сайта. На неё выдвигаются тексты, опубликованные с начала ноября прошлого календарного года до конца ноября текущего года («правило 13 месяцев»).

    Ныне конкурс состоит из двух туров: отборочный и итоговый. На первом этапе формируется лонг-лист. В номинации участники присылают кандидатов среди текстов, вышедших за последние 13 месяцев. По результатам голосования формируется шорт-лист, в котором выбирают лучших из лучших в течение 2 месяцев.

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     Борис Невский |  04.01.2022

    Выбирать было из чего: в этом году у нас вышли и Аберкромби, и Кинг, и Мур, и посмертный Пратчетт!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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