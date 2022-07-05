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    Лучшие сериалы за полгода 2022 — по версии Metacritic

    5 июля 2022
    05.07.2022
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    1 минута на чтение
    Лучшие сериалы за полгода 2022 — по версии Metacritic

    В конце июня агрегатор Metacritic подвёл итоги за прошедшие полгода развлекательной индустрии. Сайт опубликовал подборки с лучшими сериалами, фильмами и играми, и самыми интересными мы поделимся с вами — тем более, в списках встречается и фантастика. Так, например, в сериальный топ-20 вошли «Мисс Марвел», «Разделение», «Доисторическая планета» и, неожиданно на высоком месте, сериал про маппетов!

    В список вошли самые высокооценённые сериалы, вышедшие с 1 января 2022-го по 30 июня 2022-го, которых оценило как минимум 7 критиков. Сайт рассматривал как спецвыпуски, так и мини-сериалы. Если баллы у сериалов одинаковые, то место просто делится между пунктами, без указания порядка.

    19. «Мисс Марвел» (Ms. Marvel) — 78 баллов
    19. «Медленные лошади» (Slow Horses) — 78 баллов
    16. «Тёмные ветра» (Dark Winds) — 80 баллов
    16. «Игроки» (Players) — 80 баллов
    16. «Лестница» (The Staircase) — 80 баллов
    15. «Турист» (The Tourist) — 81 балл
    14. «Нашими глазами» (As We See It) — 82 балла
    11. «Разделение» (Severance) — 83 балла
    11.  «Нам нужно поговорить о Косби» (We Need to Talk About Cosby) — 83 балла
    11. «Мы владеем этим городом» (We Own This City) — 83 балла
    10. «Ирма Веп» (Irma Vep) — 84 балла
    7. «Джордж Карлин: Американская мечта» (George Carlin’s American Dream) — 85 баллов
    7. «Трепет сердца» (Heartstopper) — 85 баллов
    7. «Доисторическая планета» (Prehistoric Planet) — 85 баллов
    4. «Медведь» (The Bear) — 86 баллов
    4. «Хлоя» (Chloe) — 86 баллов
    4. «Кто-то где-то» (Somebody Somewhere) — 86 баллов
    3. «Дорога в тысячу ли» (Pachinko) — 87 баллов
    2. «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» (Fraggle Rock: Back to the Rock) — 89 баллов
    1. «Будет больно» (This Is Going To Hurt) — 91 балл

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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