    3
    Новости

    «Люди чертовски тупы» — первый тизер-трейлер четвертого сезона «Пацанов»

    2 декабря 2023
    Фото аватара
    02.12.2023
    104
    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер четвертого сезона «Пацанов»

    Amazon выпустил первый и довольно напряженный тизер-трейлер четвертого сезона «Пацанов» (или The Boys в оригинале).

    Напомним, продолжение шоу будет связано не только с третьим сезоном, но и отчасти с недавно вышедшим спин-оффом «Поколение V».

    Актерский состав пополнился несколькими звездами вроде Вэлори Керри (Detroit: Become Human) Джеффри Дина Моргана («Сверхъестественное»).

    Премьера намечена на 2024 год — пока без точной даты.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Бедные-несчастные»: изумительный артхаусный стимпанк о сексуальности 10
    0
    20029
    «Бедные-несчастные»: изумительный артхаусный стимпанк о сексуальности

    Йоргос Лантимос препарирует женскую сексуальность через историю монстра Франкенштейна и библейский сюжет. 

    Современные киборги: как человек чинит, совершенствует и дополняет своё тело 14
    0
    25928
    Современные киборги: как человек чинит, совершенствует и дополняет своё тело

    Механические сердца, искусственное зрение и управление предметами силой мысли

    Как «Скотт Пилигрим жмёт на газ» обманул всех (включая себя) 7
    0
    78702
    Как «Скотт Пилигрим жмёт на газ» обманул всех (включая себя)

    Вместо дословной адаптации оригинала мы получили вариацию на тему «А что, если…»

    Что бы почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2023-го
    0
    85939
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2023

    Фантастические книги декабря: от новых приключений Гарри Дрездена до классики жанра уся.

    Обзор Alan Wake 2. Самый прекрасный кошмар
    0
    168850
    Погружаемся во тьму игр Remedy в 104-м выпуске Фантастического подкаста

    Добро пожаловать в Тёмную обитель!

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?
    0
    141359
    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?

    Зимнее аниме бывает разным — по жанру, сюжету, настроению, атмосфере и впечатлению.

    «Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых
    0
    143721
    «Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых

    Скромное празднование, милые злодеи и тонна ностальгии

    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи
    0
    151805
    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи

    Лингвистическое фэнтези на злободневные темы

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить