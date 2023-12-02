«Люди чертовски тупы» — первый тизер-трейлер четвертого сезона «Пацанов»

Amazon выпустил первый и довольно напряженный тизер-трейлер четвертого сезона «Пацанов» (или The Boys в оригинале).
Напомним, продолжение шоу будет связано не только с третьим сезоном, но и отчасти с недавно вышедшим спин-оффом «Поколение V».
Актерский состав пополнился несколькими звездами вроде Вэлори Керри (Detroit: Become Human) Джеффри Дина Моргана («Сверхъестественное»).
Премьера намечена на 2024 год — пока без точной даты.
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