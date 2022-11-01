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    Новости

    «Люси» Люка Бессона получит сериал с Морганом Фриманом

    1 ноября 2022
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    01.11.2022
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    «Люси» Люка Бессона получит сериал с Морганом Фриманом

    Кинокомпании EuropaCorp и Village Roadshow запустили в производство безымянный сериал во вселенной научно-фантастического боевика «Люси» со Скарлетт Йоханссон.

    Морган Фриман ведет переговоры, чтобы вновь исполнить роль мудрого профессора Нормана в грядущем спин-оффе.

    Оригинальная картина Люка Бессона вышла в 2014 году, получила смешанные отзывы и стала самым кассовым фильмом французского производства, собрав в прокате по всему миру более 460 миллионов долларов.

    В основу ленты лег миф о том, что человек использует всего 10% от возможностей своего мозга, а в центре сюжета оказывается девушка, которая учится подчинять все вокруг себя.

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