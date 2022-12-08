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    Новости

    Майк Флэнеган и Amazon начинают работу над сериалом по «Тёмной башне» Стивена Кинга

    8 декабря 2022
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    08.12.2022
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    1 минута на чтение
    Майк Флэнеган и Amazon начинают работу над сериалом по «Тёмной башне» Стивена Кинга

    Иллюстрация: Midjourney с запросом The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed :: in style of Michael Whelan —v4

    Сценарист, режиссёр и продюсер Майк Флэнеган рассказал в интервью Deadline, что совместно с Amazon, со своей студией Interpid и коллегой Трэвором Мэйси он начинает работу над сериальной адаптацией «Тёмной башни» Стивена Кинга. Новости о старте появились на фоне сообщений об эксклюзивном контракте Флэнегана с Amazon после ухода от Netflix.

    Как рассказал постановщик, он уже много лет мечтает экранизировать цикл. У него написан сценарий первого эпизода, а также составлен план на пять сезонов и два фильма. Этот план он отправлял Стивену Кингу, и это позволило студии приобрести права на экранизацию. Адаптировать цикл Флэнеган собирается с первого тома.

    Ранее «Тёмную башню» экранизировали в формате полнометражного фильма с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Экранизация не снискала успеха ни у критиков, ни у зрителей.

    При этом несколько лет назад Amazon, на старте развития своего онлайн-кинотеатра, хотел запустить в работу экранизацию «Тёмной башни». Шоураннером стал Глен Маззара («Ходячие мертвецы»), но в итоге сериал так и не увидел свет — его отменили после пилота. Сериал должен был рассказать о молодости Роланда, главного героя цикла. Флэнеган рассказал, что в курсе этих наработок.

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