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    Новости

    Макэню Арата и Мэдисон Айсмен исполнят главные роли в экранизации манги «Рыцари Зодиака»

    22 сентября 2021
    22.09.2021
    199
    0 минут на чтение
    Макэню Арата и Мэдисон Айсмен исполнят главные роли в экранизации «Рыцарей Зодиака»

    Sony Pictures и студия Toei Animation объявили, что главные роли в экранизации манги «Рыцари Зодиака» (в оригинале Saint Seiya) Масами Курумады исполнят Макэню Арата («Тихоокеанский рубеж 2») и Мэдисон Айсмен («Проклятие Аннабель 3»).

    Первый сыграет сироту по имени Сэйя, который получает силу «Космо», а вторая — молодую девушку Сиенну.

    Также к актерскому составу присоединились Шон Бин (в качестве наставника Сэйи), Фамке Янссен, Ник Стал, Диего Тиноко и Марк Дакаскос.

    Постановкой занимается польский аниматор Томаш Багиньский, снявший вступительный ролики первых двух частей «Ведьмака».

    Сам проект находится в производстве много лет. Сценарий для него написали Джош Кэмпбелл и Мэтт Стюкен, работавшие над триллером «Кловерфилд, 10».

    Также к фильму приложит руку постановщик боевых сцен Энди Чен, отметившийся в «Шан-Чи и легенда десяти колец».

    У картины нет даты релиза, но ее съемки подходят к концу.

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