Макэню Арата и Мэдисон Айсмен исполнят главные роли в экранизации манги «Рыцари Зодиака»

Sony Pictures и студия Toei Animation объявили, что главные роли в экранизации манги «Рыцари Зодиака» (в оригинале Saint Seiya) Масами Курумады исполнят Макэню Арата («Тихоокеанский рубеж 2») и Мэдисон Айсмен («Проклятие Аннабель 3»).
Первый сыграет сироту по имени Сэйя, который получает силу «Космо», а вторая — молодую девушку Сиенну.
Также к актерскому составу присоединились Шон Бин (в качестве наставника Сэйи), Фамке Янссен, Ник Стал, Диего Тиноко и Марк Дакаскос.
Постановкой занимается польский аниматор Томаш Багиньский, снявший вступительный ролики первых двух частей «Ведьмака».
Сам проект находится в производстве много лет. Сценарий для него написали Джош Кэмпбелл и Мэтт Стюкен, работавшие над триллером «Кловерфилд, 10».
Также к фильму приложит руку постановщик боевых сцен Энди Чен, отметившийся в «Шан-Чи и легенда десяти колец».
У картины нет даты релиза, но ее съемки подходят к концу.
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