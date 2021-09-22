Макэню Арата и Мэдисон Айсмен исполнят главные роли в экранизации манги «Рыцари Зодиака»

Sony Pictures и студия Toei Animation объявили, что главные роли в экранизации манги «Рыцари Зодиака» (в оригинале Saint Seiya) Масами Курумады исполнят Макэню Арата («Тихоокеанский рубеж 2») и Мэдисон Айсмен («Проклятие Аннабель 3»).

Первый сыграет сироту по имени Сэйя, который получает силу «Космо», а вторая — молодую девушку Сиенну.

Также к актерскому составу присоединились Шон Бин (в качестве наставника Сэйи), Фамке Янссен, Ник Стал, Диего Тиноко и Марк Дакаскос.

Постановкой занимается польский аниматор Томаш Багиньский, снявший вступительный ролики первых двух частей «Ведьмака».

Сам проект находится в производстве много лет. Сценарий для него написали Джош Кэмпбелл и Мэтт Стюкен, работавшие над триллером «Кловерфилд, 10».

Также к фильму приложит руку постановщик боевых сцен Энди Чен, отметившийся в «Шан-Чи и легенда десяти колец».

У картины нет даты релиза, но ее съемки подходят к концу.