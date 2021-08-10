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    Марго Робби сама открыла ногами замок в «Отряде самоубийц: Миссия навылет»

    10 августа 2021
    10.08.2021
    1039
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    Джеймс Ганн в одном из интервью рассказал, что Марго Робби в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» сама открыла ногами замок над головой в сцене, в которой Харли Квинн подвешена за руки.

    Режиссер назвал актрису человеческим воплощением швейцарского армейского ножа, поскольку он не ожидал, что она сможет выполнить этот трюк.

    Наблюдать за тем, как Марго делает это, было невероятно. И я был так счастлив, что у нее получилось! А потом я зашел в комнату для монтажа и увидел на отснятых материалах, что часть ее платья закрывает лицо. И поэтому это выглядит так, будто вместо нее там дублер. Но это сделала Марго!

    Сама Марго Робби отметила, что хорошо обращается со своими пальцами на ногах. По ее словам, она может заплести ими волосы или сыграть на пианино.

    Изначально авторы хотели привлечь для этой сцены другого человека, но монтажер фильма, который работал над «Однажды в Голливуде» сразу заметил подмену.

    Среди других интересных фактов: одну из крыс Джеймс Ганн назвал Крисом Ратом (rat с английского переводится как крыса) — в честь актера Криса Пратта.

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