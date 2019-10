Известный режиссёр Мартин Скорсезе («Таксист», «Король комедии», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит») снова высказался против засилья в кинотеатрах фильмов Marvel. Ранее постановщик уже заявлял, что не считает картины студии кинематографом, и теперь подтвердил свои слова — уже перед гостями Лондонского кинофестиваля, где он представил свою новую драму «Ирландец».

Чуть ранее схожим образом постановщик выразился во время ежегодной лекции британской киноакадемии — он снова заявил про схожесть кинотеатров с парками аттракционов. Впрочем, Скорсезе уважает людей, которые стоят за производством блокбастеров.

На первые слова Скорсезе о том, что фильмы «Marvel не кино», отреагировали в том числе актёры и режиссёры, участвующие в работе над этими картинами. Например, вот что сказал Джеймс Ганн («Стражи галактики», «Отряд самоубийц»):

That said, I will always love Scorsese, be grateful for his contribution to cinema, and can’t wait to see The Irishman.

Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых живых режиссёров. Я был в ярости, когда люди выступали против картины «Последнее искушение Христа», даже не посмотрев фильм. И теперь я опечален, что он судит мои фильмы так же. Но я всегда буду любить Скорсезе, буду благодарен за его вклад в кино, и мне не терпится посмотреть «Ирландца».

А вот что написал постановщик первых и вторых «Мстителей» Джосс Уидон:

“It isn’t the cinema of human beings trying to convey emotional, psychological experiences to another human being.”

I first think of @JamesGunn, how his heart & guts are packed into GOTG. I revere Marty, & I do see his point, but…

Well there’s a reason why “I’m always angry”. https://t.co/Wh3ptU2KBp

— Joss Whedon (@joss) October 4, 2019