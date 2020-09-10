MGM работает над сериалом-приквелом «Робокопа» 1987 года

Сценарист «Робокопа» 1987 года Эдвард Ноймайер рассказал, что он вместе MGM сейчас работает над сериалом-приквелом.
Шоу сфокусируется на корпорации Omni Consumer Products и вице-президенте компании Дике Джонсе, которого в оригинальном фильме сыграл Ронни Кокс. Соответственно, самого Робокопа в нем не будет.
По словам Эдварда, это интересный способ рассказать истории о бизнесе, развитии технологий, змеях в костюмах, полицейских и изменении Детройта.
Однако, судя по всему, сериал еще не получил «зеленый свет». Сейчас MGM ищет партнеров, чтобы выпустить пилотный эпизод.
Напомним, у MGM также в производстве находится новый фильм во франшизе, который должен поставить режиссер «Маленьких чудовищ» Абе Форсайт.
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