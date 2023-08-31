Минкульт заявил, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют духовным ценностям России

Министерство культуры России выступило против проката «Барби» и «Оппенгеймера» по принудительному лицензированию.

Однако причиной послужило не то, что это по сути своей пиратство, а несоответствие картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны.

«Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также в ведомстве отметили, что в сокращении количества голливудских фильмов есть положительный аспект. Это стимулирует развитие отечественной киноиндустрии.