«Мир фантастики» и Кинопоиск запускают Путеводитель по Этерне!

Друзья!
Мы рады объявить, что к премьере первой части«Этерны» — экранизации фэнтезийных романов Веры Камши «Отблески Этерны» — вместе с Кинопоиском запускаем большой Путеводитель по вселенной. На специальной странице вы найдёте собранные статьи как по экранизации, так и по первоисточнику. Мы расскажем о вселенной и мифологии. О благородных героях и артистах, что их играют. О работе над экранизацией и о работе над книжным циклом. А ещё у вас будет шанс взойти на трон! Следите за обновлениями!
Первая часть выйдет эксклюзивно на сервисе 20 января. Она запустит масштабную сагу, следующие части выйдут в 2023-м.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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