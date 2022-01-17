«Мир фантастики» и Кинопоиск запускают Путеводитель по Этерне!

Друзья!

Мы рады объявить, что к премьере первой части«Этерны» — экранизации фэнтезийных романов Веры Камши «Отблески Этерны» — вместе с Кинопоиском запускаем большой Путеводитель по вселенной. На специальной странице вы найдёте собранные статьи как по экранизации, так и по первоисточнику. Мы расскажем о вселенной и мифологии. О благородных героях и артистах, что их играют. О работе над экранизацией и о работе над книжным циклом. А ещё у вас будет шанс взойти на трон! Следите за обновлениями!

Первая часть выйдет эксклюзивно на сервисе 20 января. Она запустит масштабную сагу, следующие части выйдут в 2023-м.