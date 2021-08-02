Мистика и абьюз в трейлере хоррор-сериала «Новый вишневый вкус»

Netflix представил первый трейлер мини-сериала «Новый вишневый вкус» (в оригинале — Brand New Cherry Flavor).

Сюжет разворачивается в Голливуде 90-х, а в центре внимания молодая постановщица Лиза Н. Нова, которая подвергается домогательствам со стороны влиятельного продюсера. Чтобы отомстить ему, девушка обращается за помощь к ведьме.

Главные роли в сериале исполнят Роза Салазар («Алита: Боевой ангел») и Эрик Ланж («Побег из тюрьмы Даннемора»).

Премьера «Нового вишневого вкуса» состоится 13 августа.

Трейлер

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