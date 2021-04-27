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    Новости

    «Мортал Комбат»: сценарист рассказал о новом мире в продолжении

    27 апреля 2021
    Кот-император
    27.04.2021
    1317
    1 минута на чтение

    Сценарист нового фильма «Мортал Комбат» Грег Руссо дал интервью изданию Syfy, где рассказал кое-что об истории создания картины и планах на сиквел.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Спойлеры к первой части фильма!

    В том, что он будет снят, никто особо не сомневается, ведь в фильме так и не показали сам турнир и завершили сюжет на многоточии. По словам Руссо, продолжение затронет вселенную Эдении:

    Уголком мозга я всё время думал как-то так: «Куда мне двигаться дальше? Как развивать вселенную дальше, чтобы не загнать себя в угол?» И мне показалось, что, раз мы так сосредоточились на Земном царстве и Внешнем мире, будет логично пока не вводить ещё один мир: Эдению, ещё одно большое царство во вселенной Mortal Kombat. Здесь живёт множество отличных персонажей, чьи истории пересекаются.

    Мой любимый персонаж, Китана — принцесса Эдении, и было бы неправильно вводить её сразу. Тут есть и немало других любимых народом персонажей, вроде Синдел, Джейд и многих других. Это целый мир, который, по-моему, стоит исследовать, и у меня есть ряд классных идей, что делать с местными сюжетами.

    «Мортал Комбат»: сценарист рассказал о новом мире в продолжении

    Эдения и её обитатели: Рейн, Танья, Китана, Джейд, Синдел

    Грег Руссо также немного рассказал о создании сценария. По его словам, вопреки слухам, главный герой Коул Янг не был введён вместо Джонни Кейджа. Изначально планировалось, что Коул в конце превратится в другого персонажа, Скорпиона.

    Но мне это никогда не нравилось. Это было неправильно. Это был бы не Скорпион. И я такой: «Нет, давайте отдадим персонажам должное». Я в некотором роде упёрся. Я сказал: «Он не станет  Скорпионом. Он будет отдельным персонажем. Скорпион — это Скорпион, а Коул — это Коул».

    В итоге Руссо решил, что будет неправильно так радикально менять предысторию популярного персонажа игры. Так Скорпион, он же Ханзо Хасаши, стал предком Коула.

    Осторожно, статья содержит зашкаливающее количество НЕНАВИСТИ

    10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat 10

    10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat

     Евгений Пекло |  08.04.2021

    Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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