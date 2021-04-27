Сценарист нового фильма «Мортал Комбат» Грег Руссо дал интервью изданию Syfy, где рассказал кое-что об истории создания картины и планах на сиквел.
Осторожно, спойлеры!Спойлеры к первой части фильма!
В том, что он будет снят, никто особо не сомневается, ведь в фильме так и не показали сам турнир и завершили сюжет на многоточии. По словам Руссо, продолжение затронет вселенную Эдении:
Уголком мозга я всё время думал как-то так: «Куда мне двигаться дальше? Как развивать вселенную дальше, чтобы не загнать себя в угол?» И мне показалось, что, раз мы так сосредоточились на Земном царстве и Внешнем мире, будет логично пока не вводить ещё один мир: Эдению, ещё одно большое царство во вселенной Mortal Kombat. Здесь живёт множество отличных персонажей, чьи истории пересекаются.
Мой любимый персонаж, Китана — принцесса Эдении, и было бы неправильно вводить её сразу. Тут есть и немало других любимых народом персонажей, вроде Синдел, Джейд и многих других. Это целый мир, который, по-моему, стоит исследовать, и у меня есть ряд классных идей, что делать с местными сюжетами.
Грег Руссо также немного рассказал о создании сценария. По его словам, вопреки слухам, главный герой Коул Янг не был введён вместо Джонни Кейджа. Изначально планировалось, что Коул в конце превратится в другого персонажа, Скорпиона.
Но мне это никогда не нравилось. Это было неправильно. Это был бы не Скорпион. И я такой: «Нет, давайте отдадим персонажам должное». Я в некотором роде упёрся. Я сказал: «Он не станет Скорпионом. Он будет отдельным персонажем. Скорпион — это Скорпион, а Коул — это Коул».
В итоге Руссо решил, что будет неправильно так радикально менять предысторию популярного персонажа игры. Так Скорпион, он же Ханзо Хасаши, стал предком Коула.
Осторожно, статья содержит зашкаливающее количество НЕНАВИСТИ
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