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    Новости

    Московского косплеера задержала полиция из-за костюма по Warhammer 40,000

    12 октября 2022
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    12.10.2022
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    0 минут на чтение
    Московского косплеера задержала полиция за его костюм по Warhammer 40,000

    По данным Telegram-канала Baza, полицейские задержали в Москве 18-летнего косплеера в образе бойца Корпуса Смерти Крига из Warhammer 40,000.

    Сотрудники правоохранительных органов, глядя на солдатское пальто и каску с орлом, посчитали, что его костюм содержит нацистскую символику.

    В отделении на него оформили протокол и выписали штраф на две тысячи рублей. Убедить полицейских, что это костюм для фестиваля, парню не удалось.

    Сами авторы Warhamnmer 40,000 неоднократно выступали против использование образов из созданной ими вселенной группами ненависти.

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