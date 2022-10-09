Мрачный захватывающий трейлер сериала «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Netflix показал интригующий трейлер «Уэнсдей» — сериала про мрачную девочку Уэнсдей из известной семейки Аддамс. Режиссёром выступил Тим Бёртон, а главную роль сыграла Дженна Ортега.

Сериал расскажет о приключениях Уэнсдей в академии Невермор — пансионе где-то в Новой Англии, в котором девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности. Одновременно ей предстоит разгадать некую тайну, которую не сумели раскрыть её родители 25 лет назад.

В трейлере неожиданно показали дядю Фессера, которого сыграет Фред Армисен («Бруклин 9-9», «Евротур»), а также Кристину Риччи, которая воплотила Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда. В новом сериале она исполнит роль профессора Мэрилин Торнхилл.

Мортишу сыграла оскароносная Кэтрин Зета-Джонс («Маска Зорро», «Чикаго»). Гомеса воплотил Луис Гусман («Ночи в стиле буги», «Траффик»). В актёрском составе также значится Гвендолин Кристи.