Фэнтези-мультфильм «Океан чудес» выйдет в январе, и вот новый трейлер

Выход в прокат китайского фэнтези-мультфильма «Океан чудес» переносится на 15 января 2026 года. Об этом сообщил прокатчик «Экспонента». Заодно в сети появился новый трейлер мультфильма:

«Океан чудес» — это фэнтези о подводном мире. У девочки Шэнсю расстались родители, и она скучает по маме. Однажды она слышит из моря песню, похожую на голос мамы. Отправившись на звук, она попадает в волшебное подводное царство, где чего только нет! Например, есть рыбный ресторан, где заправляют рыбы.

У мультфильма есть несколько кинопремий, например, за лучшие спецэффекты на Шанхайском кинофестивале, номинации на Asia Pacific Screen Awards и «Лучший фильм» программы Generation Kplus на Берлинале 2023 года.

