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    Новости

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix

    10 июня 2022
    10.06.2022
    583
    2 минуты на чтение

    В рамках серии прямых эфиров Geeked Week Netflix раскрыл детали новой линейки анимационных проектов из Европы. Восемь анонсов от студий из самых разных стран. Нас ждёт новый мультфильм от авторов «Клауса», ещё одна адаптация Диккенса, экранизации фэнтези и мультсериалы.

    Эмбер

    Ember (Испания)

    Испанский проект описывается как приключенческий боевик о том, как первобытные люди ищут огонь. В центре сюжета окажется молодая воительница Дикика, которая отправляется в центр вулкана, чтобы принести пламя её племени. Мультфильм будет нарисован в 2D, над ним работают Серджио Паблос и The SPA Studio, которые ранее занимались «Клаусом». Собираются использовать те же техники освещения.

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix

    Скрудж: Рождественская песня

    Scrooge: A Christmas Carol (Великобритания)

    Над новой адаптацией повести Диккенса — над этот раз в формате мюзикла — работает команда Timeless Films при участии Стивена Доннелли. Фильм хотят выпустить к новогодним праздникам.

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 1

    Это Рождество

    That Christmas (Великобритания)

    Полнометражный фильм Locksmith Animation («Неисправимый Рон») по мотивам одноимённой книги Ричарда Кёртиса («Четыре свадьбы и похороны»). Фильм будет дебютом для ветерана индустрии Симона Отто («Как приручить дракона»), который ранее занимался анимацией персонажей и раскадровками. Картина покажет несколько переплетающихся историй о любви и одиночестве, о друзьях и семье и о Санте Клаусе, который совершил огромную ошибку.

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 2

    Без названия

    Untitled Steve Box Animated Film (Франция)

    У фильма пока нет названия. Над ним работает режиссёр Стив Бокс («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня») вместе со студией Superprod Animation в 3D-технике. В центре сюжета — банда бродячих котов, которая пытается провернуть ограбление под прикрытием. Они выдают себя за тех, кого ненавидят больше всего: избалованных любимцев пригорода.

    Концепт-арт:

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 3

    Плохие динозавры

    Bad Dinosaurs (Великобритания, Испания)

    Мультсериал от Snafu Pictures, выполненный в технике 3D. Перенесёт в мезозойскую эру и расскажет о семье тираннозавров, которая живёт в непростые доисторические времена.

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 4

    Магия русалочки

    Mermaid Magic (Италия)

    Над мультсериалом работают режиссёр Иджинио Страффи («Клуб Винкс»), сценарист Рич Бёнс («Спирит: Скачки на свободе») и студия Rainbow Spa/Bardel («Рик и Морти», «Принц-дракон»). В центре сюжета — история принцессы-подростка Мерлинды. Она покидает свой дом, чтобы найти источник магии, который поможет ей одолеть силы зла, грозящие уничтожить её королевство.

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 5

    Семь медведей

    The Seven Bears (France)

    Мультсериал с новым взглядом на известные сказки, только теперь в центре окажутся семеро медвежат. В основе — популярная одноимённая серия комиксов Эмиля Браво. Анимацией занимаются Folivari («Эрнест и Селестина»), за CG отвечает студия Cube. Роберт Варгас («Шоу Олли и Мун»).

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 6

    Оборотемир

    Wereworld (Великобритания)

    Мультсериал по одноимённой серии книг Кёртиса Джоблинга. Действие разворачивается вокруг взрослеющего подростка Дрю Феррана, который узнаёт, что он — последний в древнем роду оборотней. И ему принадлежат территории, которыми некогда владели его предки. Режиссёр Том Брасс при участии студий Jellyfish Pictures («Спирит непокорный») и Lime Prictures.

    Мультфильм от авторов «Клауса» и адаптация Диккенса: анонсы европейской анимации Netflix 7

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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