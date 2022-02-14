«Мы должны сказать ему правду»: полноценный трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа»

В рамках Суперкубка Marvel представила полноценный трейлер «Доктора Стрэнджа: в Мультивселенной безумия».
Оригинал
Дубляж
Ролик показал нескольких противников, среди которых чудовище с щупальцами (похоже, это Гаргантос), Барон Мордо и злой Доктор Стрэндж собственной персоной. Кроме того, картина обещает быть такой же удивительной с точки зрения изобретательных визуальных эффектов, как и первая часть.
Но самое главное, похоже, в ролике показали команду Иллюминатов во главе с Патриком Стюартом в роли Профессора Икс. По крайней мере, его голос можно услышать в сцене за кадром. Судя по утечкам, его появление может оказаться правдой.
За постановку отвечает Сэм Рэйми, известный по оригинальной трилогии «Человека-паука». А главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.
Постер
В прокате ждём с 5 мая.
Читайте также
Сиквел «Доктора Стрэнджа» отправлен на крупные пересъёмки
Большинство инсайдеров считают это рядовой процедурой — вероятно, студия решила внести изменения в фильм после тестовых показов. Лента выйдет в мае 2022.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Долой буржуев!О роли фантастики в одной социалистической революции.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.