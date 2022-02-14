«Мы должны сказать ему правду»: полноценный трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа»

В рамках Суперкубка Marvel представила полноценный трейлер «Доктора Стрэнджа: в Мультивселенной безумия».

Оригинал

Дубляж

Ролик показал нескольких противников, среди которых чудовище с щупальцами (похоже, это Гаргантос), Барон Мордо и злой Доктор Стрэндж собственной персоной. Кроме того, картина обещает быть такой же удивительной с точки зрения изобретательных визуальных эффектов, как и первая часть.

Но самое главное, похоже, в ролике показали команду Иллюминатов во главе с Патриком Стюартом в роли Профессора Икс. По крайней мере, его голос можно услышать в сцене за кадром. Судя по утечкам, его появление может оказаться правдой.

За постановку отвечает Сэм Рэйми, известный по оригинальной трилогии «Человека-паука». А главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.

Постер

В прокате ждём с 5 мая.