Мы продлеваем крауд-кампанию на второе дыхание! И подводим итоги основной части

Друзья, наша ежегодная крауд-кампания с подпиской на «Мир фантастики» завершилась! Спасибо всем, кто делился новостями, публиковал фотографии журналов, принимал участие и просто поддерживал нас в комментариях.

Второе дыхание

Самое главное — мы запускаем второе дыхание! В его рамках вы сможете приобрести подписку:

на основные номера — до 4 февраля 12:00 мск;

на спецвыпуски — до 28 февраля 23:59 мск.

А среди дополнительных наград будет доступна наша любимая сувенирка и прошлые спецвыпуски. Не забудьте рассказать друзьям, которые откладывали подписку до последнего момента!

Все подробности — на странице кампании.

Цифры

Нынешняя кампания обошла все прошлые — кроме предыдущей, с подпиской на 2021 год. В рамках нынешней собрано 8 243 730 рублей. Для сравнения, сумма в прошлой достигла 8 606 800 рублей.

В это кампании поучаствовало 1357 читателей, а в прошлой 1670.

Пусть рекорд и не взят, но эти показатели всё равно превзошли наши ожидания. Особенно в условиях типографского кризиса, меньших сроков (прошлая кампания длилась на 17 дней дольше!), зимних праздников и переноса обещанных спецвыпусков.

Возможно, ситуация изменится со вторым дыханием!

Статус номеров

Напомним, что январский номер уже вышел, февральский ждём на этой неделе (ах, какая у него обложка!). Работа над спецвыпуском «Старые добрые сериалы» вовсю ведётся по графику, в том числе и над обложкой.

И не пропустите шестой спецвыпуск — «Старые добрые игры»!