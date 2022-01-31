Мы продлеваем крауд-кампанию на второе дыхание! И подводим итоги основной части

Друзья, наша ежегодная крауд-кампания с подпиской на «Мир фантастики» завершилась! Спасибо всем, кто делился новостями, публиковал фотографии журналов, принимал участие и просто поддерживал нас в комментариях.
Второе дыхание
Самое главное — мы запускаем второе дыхание! В его рамках вы сможете приобрести подписку:
- на основные номера — до 4 февраля 12:00 мск;
- на спецвыпуски — до 28 февраля 23:59 мск.
А среди дополнительных наград будет доступна наша любимая сувенирка и прошлые спецвыпуски. Не забудьте рассказать друзьям, которые откладывали подписку до последнего момента!
Все подробности — на странице кампании.
Цифры
- Нынешняя кампания обошла все прошлые — кроме предыдущей, с подпиской на 2021 год. В рамках нынешней собрано 8 243 730 рублей. Для сравнения, сумма в прошлой достигла 8 606 800 рублей.
- В это кампании поучаствовало 1357 читателей, а в прошлой 1670.
- Пусть рекорд и не взят, но эти показатели всё равно превзошли наши ожидания. Особенно в условиях типографского кризиса, меньших сроков (прошлая кампания длилась на 17 дней дольше!), зимних праздников и переноса обещанных спецвыпусков.
Возможно, ситуация изменится со вторым дыханием!
Статус номеров
Напомним, что январский номер уже вышел, февральский ждём на этой неделе (ах, какая у него обложка!). Работа над спецвыпуском «Старые добрые сериалы» вовсю ведётся по графику, в том числе и над обложкой.
И не пропустите шестой спецвыпуск — «Старые добрые игры»!
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Китеж«Бульк!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.