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    Новости

    Мы продлеваем крауд-кампанию на второе дыхание! И подводим итоги основной части

    31 января 2022
    31.01.2022
    82
    0 минут на чтение

    Друзья, наша ежегодная крауд-кампания с подпиской на «Мир фантастики» завершилась! Спасибо всем, кто делился новостями, публиковал фотографии журналов, принимал участие и просто поддерживал нас в комментариях.

    Второе дыхание

    Самое главное — мы запускаем второе дыхание! В его рамках вы сможете приобрести подписку:

    • на основные номера — до 4 февраля 12:00 мск;
    • на спецвыпуски — до 28 февраля 23:59 мск.

    А среди дополнительных наград будет доступна наша любимая сувенирка и прошлые спецвыпуски. Не забудьте рассказать друзьям, которые откладывали подписку до последнего момента!

    Все подробности — на странице кампании.

    Цифры

    • Нынешняя кампания обошла все прошлые — кроме предыдущей, с подпиской на 2021 год. В рамках нынешней собрано 8 243 730 рублей. Для сравнения, сумма в прошлой достигла 8 606 800 рублей.
    • В это кампании поучаствовало 1357 читателей, а в прошлой 1670.
    • Пусть рекорд и не взят, но эти показатели всё равно превзошли наши ожидания. Особенно в условиях типографского кризиса, меньших сроков (прошлая кампания длилась на 17 дней дольше!), зимних праздников и переноса обещанных спецвыпусков.

    Возможно, ситуация изменится со вторым дыханием!

    Статус номеров

    Напомним, что январский номер уже вышел, февральский ждём на этой неделе (ах, какая у него обложка!). Работа над спецвыпуском «Старые добрые сериалы» вовсю ведётся по графику, в том числе и над обложкой.

    И не пропустите шестой спецвыпуск — «Старые добрые игры»!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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