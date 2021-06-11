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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ книги-пособия для НРИ «Ремесло плута»

    11 июня 2021
    11.06.2021
    184
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic стартовал предзаказ книги-пособия для НРИ «Ремесло плута» 1

    Продолжаем рассказывать про краудфандинговые проекты и предзаказы с CrowdRepublic, связанные с настольными ролевыми играми. Теперь стартовал сбор средств на издание в электронном формате (PDF) книги-пособия «Ремесло плута».

    Её автор — ведущий, писатель и иллюстратор Игорь Соловьёв. В книге он приводит самую разную информацию о плутовской жизни: о гильдиях воров, о тактиках разбойников, о разных видах местности, о предрасположенности разных видов и тому подобное. Кроме того, в «Ремесло плута» вошли таблицы, чтобы на лету сгенерировать воровскую гильдию и гильдию убийц. Отдельный раздел посвящён скупщикам краденого и взаимодействиям с ним, а ещё одна глава рассказывает о богатом арсенале плутов.

    По словам автора, книга не привязана к конкретному игровому миру и системе — её материалы можно использовать в D&D, Pathfinder и других НРИ, где важную роль играют воры, плуты и разбойники.

    В книге около 150 страниц и примерно полсотни иллюстраций. Автор начнёт рассылать PDF в октябре — за неё он просит 380 рублей. В рамках предзаказа можно приобрести также блокноты, миниатюры, открытку и футболки.

    Примеры страниц

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     Кот-император |  10.06.2021

    Каждая глава представляет собой кухню какой-то расы.

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