На CrowdRepublic стартовал предзаказ книги-пособия для НРИ «Ремесло плута»

Продолжаем рассказывать про краудфандинговые проекты и предзаказы с CrowdRepublic, связанные с настольными ролевыми играми. Теперь стартовал сбор средств на издание в электронном формате (PDF) книги-пособия «Ремесло плута».

Её автор — ведущий, писатель и иллюстратор Игорь Соловьёв. В книге он приводит самую разную информацию о плутовской жизни: о гильдиях воров, о тактиках разбойников, о разных видах местности, о предрасположенности разных видов и тому подобное. Кроме того, в «Ремесло плута» вошли таблицы, чтобы на лету сгенерировать воровскую гильдию и гильдию убийц. Отдельный раздел посвящён скупщикам краденого и взаимодействиям с ним, а ещё одна глава рассказывает о богатом арсенале плутов.

По словам автора, книга не привязана к конкретному игровому миру и системе — её материалы можно использовать в D&D, Pathfinder и других НРИ, где важную роль играют воры, плуты и разбойники.

В книге около 150 страниц и примерно полсотни иллюстраций. Автор начнёт рассылать PDF в октябре — за неё он просит 380 рублей. В рамках предзаказа можно приобрести также блокноты, миниатюры, открытку и футболки.

Примеры страниц