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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание фантастического цикла «Проект Стеллар» Романа Прокофьева

    29 сентября 2021
    29.09.2021
    1129
    1 минута на чтение
    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание фантастического цикла «Стеллар» Романа Прокофьева

    На CrowdRepublic продолжают стартовать проекты по изданию печатных версий книг сетевых авторов. Теперь на площадке выступил писатель Роман Прокофьев, который собирает на выпуск четырёх томов фантастического цикла «Проект Стеллар». Это популярный самиздат-проект, набравший 3,4 миллиона просмотров на «Автор.Тудей» и полторы тысячи отзывов. Книги перевели на английский и немецкий языки.

    Автор описывает «Проект Стеллар» как технофэнтези в декорациях постапокалипсиса с элементами киберпанка, где переплетены технологии и волшебство.

    Внутри

    • четыре книги с автографами;
    • мерч: закладки, флэшка, коврик для мышки и даже нож;
    • эксклюзивные материалы-статьи в каждом томе;
    • карта мира на форзацах.

    Аннотация

    Действие «Стеллара» происходит в далеком будущем, на разрушенной метеоритным ударом Земле. С момента катастрофы прошли столетия, цивилизация погибла и возродилась, вокруг планеты кружит таинственная Черная Луна. В мире появилась Азур – новая энергия, способная менять свойства вещей и живых организмов.

    «Стеллар» — это мир «космической магии», мир технорыцарей в бионических доспехах и техноведьм в плащах из наноткани, защищающих разрушенную планетарной катастрофой Землю. Здесь есть логичное объяснение магии и паранормальных способностей, прорывы мистических сущностей из Грани и атмосфера волшебства.

    Главный герой — Инкарнатор, бесплотный дух, способный вселяться в чужие мертвые тела и оживлять их. Единственный, кто вернулся с Черной Луны, он пытается раскрыть ее секрет и выяснить тайну своего прошлого.

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание фантастического цикла «Проект Стеллар» Романа Прокофьева

    Проект уже собрал свыше 380 тысяч рублей при запрошенных 120 тысячах. Участники разблокировали сразу несколько свехцелей: обложки с УФ-глянцем, стикер-парк с чибиками и дополнительные иллюстрации. Вот-вот откроют суперобложки! Доставить книги обещают в январе 2022-го.

    Если проект будет успешным, то автор планирует таким же образом издать остальные четыре тома цикла — после того, как завершит работу над восьмой книгой.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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