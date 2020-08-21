На Kickstarter начался сбор средств на издание НРИ по «Хеллбою» — на движке Dungeons & Dragons

Команда Mantic Games запустила на Kickstarter сбор средств на издание настольной ролевой игры по вселенной «Хеллбой» Майка Миньолы.
В ней игрокам предстоит взять на себя роли агентов Бюро паранормальных исследований и обороны (B.P.R.D.), которые будут расследовать оккультные дела и бороться со сверхъестественными угрозами. Авторы обещают воссоздать дух оригинальных комиксов.
В основе игры — механика Dungeons & Dragons 5e с характеристиками, классами и чертами. Разработчики переделали все классы (среди готовых персонажей встречаются, например, медик, сыщик и лидер команды), добавили собственные правила по Року и Изобретательности (особые пункты проклятий и удачи), а также прописали собственных противников. Кроме того, игрок сможет выбрать особое происхождение для своего персонажа: выдающийся человек, призрак, проклятый, фейри или экстрасенс.
Ознакомиться с «быстрым стартом» (демоверсией) можно бесплатно на площадке DriveThruRPG. В файле приведены краткие правила, приключение, список врагов и заранее созданные персонажи.
Спонсоры могут приобрести цифровую версию игры, физическую версию игры, наборы игральных костей, ширму ведущего и миниатюры. Доставить обещают к маю 2021-го. Краудфандинг будет идти ещё 17 дней.
Ранее издатель выпускал настольную игру по вселенной — в России её издавали Crowd Games.
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