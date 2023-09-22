На Netflix вышел фильм «Дети шпионов: Армагеддон» Роберта Родригеса

22 сентября на Netflix вышел перезапуск «Детей шпионов» с подзаголовком «Армагеддон».
Режиссером выступил Роберт Родригес. Он же написал сценарий для фильма вместе с Рейсером Родригес.
Главные роли исполнили Джина Родригес, Закари Ливай, Эверли Карганилья, Коннор Эстерсон, Билли Магнуссен и другие.
По сюжету дети величайших секретных агентов в мире случайно помогают разработчику игр создать вирус, с помощью которого он берет под контроль все технологии.
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