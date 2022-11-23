На Netflix вышел «Уэнздей» — сериала Тима Бёртона

На Netflix вышел сериал «Уэнздей» Тима Бёртона, посвящённый Уэнздей Аддамс из знаменитой готической семейки. Он рассказывает о повзрослевшей девушке, которая поступает в Академию Невермор, где начинает обучаться тайным искусствам, наживать друзей и врагов, а заодно — расследовать загадочные убийства.

На сервисе доступны русские субтитры.

Критики уже посмотрели шоу и приняли его скорее прохладно. На Metacritic средняя оценка составляет 62 балла, а на Rotten Tomatoes процент положительных рецензий равен 65%. Обозреватели считают, что Бёртон всё ещё не пришёл в лучшую форму, но вместе с тем отмечают, что сериал может здорово пополнить коллекцию подростковых мистических шоу. «Уэнздей», считают критики, вряд ли заинтересует поклонников оригинальных историй про Аддамсов, зато может привлечь внимание других проектов Netflix. «С тем же успехом сериал можно назвать „Леденящие душу приключения Энолы Аддамс в Школе Добра и Зла“».