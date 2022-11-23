    3
    Новости

    На Netflix вышел «Уэнздей» — сериала Тима Бёртона

    23 ноября 2022
    Avatar photo
    23.11.2022
    294
    0 минут на чтение
    На Netflix вышел «Уэнздей» — сериала Тима Бёртона

    На Netflix вышел сериал «Уэнздей» Тима Бёртона, посвящённый Уэнздей Аддамс из знаменитой готической семейки. Он рассказывает о повзрослевшей девушке, которая поступает в Академию Невермор, где начинает обучаться тайным искусствам, наживать друзей и врагов, а заодно — расследовать загадочные убийства.

    На сервисе доступны русские субтитры.

    Критики уже посмотрели шоу и приняли его скорее прохладно. На Metacritic средняя оценка составляет 62 балла, а на Rotten Tomatoes процент положительных рецензий равен 65%. Обозреватели считают, что Бёртон всё ещё не пришёл в лучшую форму, но вместе с тем отмечают, что сериал может здорово пополнить коллекцию подростковых мистических шоу. «Уэнздей», считают критики, вряд ли заинтересует поклонников оригинальных историй про Аддамсов, зато может привлечь внимание других проектов Netflix. «С тем же успехом сериал можно назвать „Леденящие душу приключения Энолы Аддамс в Школе Добра и Зла“».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что мы узнали из фильма о Викторе Пелевине? 3
    0
    48320
    Что мы узнали из фильма о Викторе Пелевине?

    Правда ли Пелевин пишет на скорость, что его связывает с Китаем и как он переписал Кастанеду

    Обсуждаем лучшие видеоигры 2010-х годов в 60-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    98246
    Обсуждаем лучшие видеоигры 2010-х годов в 60-м выпуске Фантастического подкаста

    Приурочено к выходу нового спецвыпуска

    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие 7
    0
    53342
    Обзор God of War: Ragnarök. Бог войны сложил оружие

    Поговаривают, что это просто DLC для God of War 2018 года

    Обзор Bayonetta 3. Всё, везде и ведьмы 2
    0
    110499
    Обзор Bayonetta 3. Всё, везде и ведьмы

    Третья часть приключений ведьмы стала больше, смелее и безумнее двух предыдущих, хоть и не всегда это идёт ей на пользу.

    Стартовал предзаказ романа «Ледяной ад» — найденной книги Джона Кэмпбелла
    0
    153164
    Читаем «Ледяной ад» Джона Кэмпбелла — роман, который лёг в основу «Нечто»

    Члены экспедиции делятся впечатлениями от увиденного — необычного чудовища, застрявшего во льдах.

    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе 3
    0
    154239
    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе

    Если воспоминания о приключениях Фолко вызывают приятное чувство ностальгии — можно рискнуть и попробовать повторить этот путь в новом формате.

    «Последний единорог»: история философской сказки в книгах и кино 6
    0
    206032
    «Последний единорог»: история философской сказки в книгах и кино

    Рассказываем, как рождалось это чудо на бумаге и на экране и какие у него есть продолжения.

    «Папин дракон»: мультфильм от режиссёра «Тайны Келлс»
    0
    265069
    «Папин дракон»: мультфильм от режиссёра «Тайны Келлс»

    Создатели не пытаются нашпиговать произведение вымученными «вот-это-поворотами», чем иногда грешат современные фильмы.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить