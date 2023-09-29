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    На Prime Video вышли первые серии «Поколения „Ви“» — спин-оффа «Пацанов»

    29 сентября 2023
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    29.09.2023
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    На Amazon Prime Video вышли первые три эпизода «Поколения „Ви“» — спин-оффа «Пацанов» про особенный колледж под патронажем корпорации The Vought, где обучают молодых суперразгильдяев использовать свои силы (и даёт какое-никакое высшее образование). В университете героям предстоит «совладать со своими способностями, своей наглостью и своей сексуальностью».

    Оценки «Поколения „Ви“» примерно сопоставимы с оценками основного сериала: средний балл на момент релиза установился на 72. У первого сезона основного сериала было 74, у второго 80, а у третьего 77.

    Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов, завершится сериал 3 ноября.

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     Павел Тютюнник |  20.07.2022 |  982

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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