На Amazon Prime Video вышли первые три эпизода «Поколения „Ви“» — спин-оффа «Пацанов» про особенный колледж под патронажем корпорации The Vought, где обучают молодых суперразгильдяев использовать свои силы (и даёт какое-никакое высшее образование). В университете героям предстоит «совладать со своими способностями, своей наглостью и своей сексуальностью».
Оценки «Поколения „Ви“» примерно сопоставимы с оценками основного сериала: средний балл на момент релиза установился на 72. У первого сезона основного сериала было 74, у второго 80, а у третьего 77.
Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов, завершится сериал 3 ноября.
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Павел Тютюнник | 20.07.2022 | 982
Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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