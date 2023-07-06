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    Находка: эссе Фрэнка Герберта о создании «Дюны»

    6 июля 2023
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    06.07.2023
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    1 минута на чтение
    Топ-20 фантастических романов и циклов по мнению русскоязычных книжных блогеров

    Алиса Рекунова для издания «Дискурс» перевела большое эссе писателя Фрэнка Герберта о создании его вселенной «Дюна». В нём Герберт рассказывает, как родилась концепция романа, почему в его основу легла идея о губительности супергероев для человечества, какие ещё проблемы современности писатель поднимает в произведении, как долго Герберт работал над романом и каким образом художнику дикой природы Джону Шёнгерру удалось, не сговариваясь с автором, воплотить легендарные образы сардаукаров, барона Харконнена, лидера фременов Стилгара, орнитоптеров и песчаных червей.

    Полный текст доступен на сайте издания.

    Вот несколько отрывков:

    Пускай в самих книгах практически нет военных действий, Батлерианский джихад, когда все мыслящие машины были уничтожены, оставил коллективную травму, которая не зажила спустя тысячи лет. <…>

    Личные наблюдения убедили меня в том, что в сфере власти, политики или экономики и, как их следствие, войны, люди склонны отдавать полномочия для принятия решений любому лидеру, который способен окутать себя общественными мифами. <…>

    Начало положено. Герои — это мучение, супергерои — это катастрофа. Ошибки супергероев вовлекают слишком многих из нас в бедствие. <…>

    Однако экология представляет серьезную проблему, и проект во Флоренсе пробудил во мне интерес к тому, как мы влияем на нашу планету. <…>

    Хотите безошибочное предсказание? Тогда вы хотите только сегодня и отвергаете завтра. Вы абсолютный консерватор. Вы пытаетесь сдержать движение в бесконечно изменяющейся вселенной. Глагол «быть» делает всех нас идиотами. <…>

    Литературный критик, исследователь фантастики и автор МФ Василий Владимирский отмечает, что эссе — «мастрид для гербертоведов и гербертофилов». Но при этом добавляет, что эссе было написано в 1980-м, а  книга вышла в 1965-м, а значит, эссе стоит воспринимать с долей скептицизма:

    Неизбежны ошибки памяти, плюс к тому писатели, не только фантасты, склонны постфактум приукрашивать свою творческую биографию. Так что вот это все, что рассказывает о себе Герберт, стоит воспринимать с некоторой долей здорового скептицизма. Что он там на самом деле планировал написать, какие подтексты сознательно вкладывал, мы узнаем только из дневников и писем 1960-х — если они сохранились и будут когда-нибудь опубликованы полностью, без стыдливых изъятий.

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