После бума сайта-игры Wordle популярность набрала похожая игра, но уже с другой концепцией и ориентированная на поклонников кино.
Framed.wtf предлагает угадать фильм по кадру-подсказке. Всего даётся шесть попыток, причём к каждой попытке открывается дополнительный кадр. Сперва кадры не очень очевидные, а потом вполне известные. Чтобы предпринять попытку, нужно вписать название на английском (база данных сайта сама подскажет правильное написание).
Задачки обновляются каждый день. Например, в день публикации заметки сайт предлагает угадать фильм с такого кадра.
Правильный ответ: «Реинкарнация» (вписать нужно Hereditary).
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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