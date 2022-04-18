Находка: сайт-игра Framed, где нужно угадать фильм за шесть кадров

После бума сайта-игры Wordle популярность набрала похожая игра, но уже с другой концепцией и ориентированная на поклонников кино.

Framed.wtf предлагает угадать фильм по кадру-подсказке. Всего даётся шесть попыток, причём к каждой попытке открывается дополнительный кадр. Сперва кадры не очень очевидные, а потом вполне известные. Чтобы предпринять попытку, нужно вписать название на английском (база данных сайта сама подскажет правильное написание).

Задачки обновляются каждый день. Например, в день публикации заметки сайт предлагает угадать фильм с такого кадра.

Правильный ответ: «Реинкарнация» (вписать нужно Hereditary).