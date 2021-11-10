NASA перенесло миссию по высадке астронавтов на Луну на 2025-й — в том числе из-за иска Джеффа Безоса

NASA объявила об изменении графика программы Artemis («Артемида») по высадке астронавтов на Луну. Теперь ориентировочная дата миссии — 2025-й. Агентство отдельно подчеркнуло, что установленный администрацией Трампа срок на 2024-й не был попросту невозможен по техническим причинам.

Программа «Артемида» состоит из нескольких этапов — и теперь каждый из них сдвинули.

Artemis I: отправка автоматически пилотируемого корабля (без астронавтов) Orion на орбиту Луны. Его собирались запустить ещё в этом году, но отложили на весну 2022-го.

Artemis II: отправка Orion на орбиту Луны, но уже с астронавтами. В планах на май 2024-го.

Artemis III: отправка астронавтов на поверхность Луны впервые с эпохи «Аполлона» — не раньше 2025-го. Перед высадкой астронавтов NASA собирается совершить посадку модуля без экипажа.

Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что сдвинуть график пришлось из-за изменения масштабов некоторых программ, пандемии коронавируса и недостатка финансирования. Кроме того, на ситуацию повлиял суд с компанией Джеффа Безоса Blue Origin.

В апреле SpaceX выиграла контракт с NASA на 2,9 миллиарда долларов на производство посадочного модуля в рамках программы. Blue Origin обратилась в суд из-за протестов, разбирательство шло семь месяцев, и только в начале ноября федеральный суд отказал конкурентам в иске против NASA. В это время из-за иска агентство не могло работать со SpaceX.