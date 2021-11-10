    3
    Новости

    NASA перенесло миссию по высадке астронавтов на Луну на 2025-й — в том числе из-за иска Джеффа Безоса

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    717
    1 минута на чтение
    NASA перенесло миссию по высадке астронавтов на Луну на 2025-й — в том числе из-за иска Джеффа Безоса

    NASA объявила об изменении графика программы Artemis («Артемида») по высадке астронавтов на Луну. Теперь ориентировочная дата миссии — 2025-й. Агентство отдельно подчеркнуло, что установленный администрацией Трампа срок на 2024-й не был попросту невозможен по техническим причинам.

    Программа «Артемида» состоит из нескольких этапов — и теперь каждый из них сдвинули.

    • Artemis I: отправка автоматически пилотируемого корабля (без астронавтов) Orion на орбиту Луны. Его собирались запустить ещё в этом году, но отложили на весну 2022-го.
    • Artemis II: отправка Orion на орбиту Луны, но уже с астронавтами. В планах на май 2024-го.
    • Artemis III: отправка астронавтов на поверхность Луны впервые с эпохи «Аполлона» — не раньше 2025-го. Перед высадкой астронавтов NASA собирается совершить посадку модуля без экипажа.
    NASA перенесло миссию по высадке астронавтов на Луну на 2025-й — в том числе из-за иска Джеффа Безоса 1

    Глава NASA Билл Нельсон рассказал, что сдвинуть график пришлось из-за изменения масштабов некоторых программ, пандемии коронавируса и недостатка финансирования. Кроме того, на ситуацию повлиял суд с компанией Джеффа Безоса Blue Origin.

    В апреле SpaceX выиграла контракт с NASA на 2,9 миллиарда долларов на производство посадочного модуля в рамках программы. Blue Origin обратилась в суд из-за протестов, разбирательство шло семь месяцев, и только в начале ноября федеральный суд отказал конкурентам в иске против NASA. В это время из-за иска агентство не могло работать со SpaceX.

    Читайте также

    Энди Вейр «Артемида»

    Энди Вейер «Артемида». Первая рецензия на новый роман автора «Марсианина»

     Дмитрий Злотницкий |  14.11.2017

    Сумел ли Энди Вейер удержать высокую планку, которую задал в «Марсианине»? Мы уже ознакомились с его новым романом и готовы вынести вердикт.

    «Артемида» — так называется новая лунная программа США

    «Артемида» — так называется новая лунная программа США

     Кот-император |  15.05.2019

    Где-то широко улыбается один Энди Вейер.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Карточная jRPG с рейтингом 6+ от Ёко Таро 2
    0
    11077
    Обзор Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Карточная jRPG с рейтингом 6+ от Ёко Таро

    Уютная сказка от Ёко Таро? Да нет, бред какой-то!

    10 красивых пиксель-арт игр 10
    0
    61096
    10 красивых пиксель-арт игр

    Квадратиш. Практиш. Гуд!

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 14
    0
    66660
    Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо». Иные против инопланетян

    Оригинальный взгляд на колонизацию Земли другими цивилизациями.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 17
    0
    117380
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021

    Среди новинок последнего осеннего месяца — книги Джо Аберкромби, Энди Вейера, Адама Невилла, Гарта Никса и многих других интересных авторов.

    Читаем книгу «Леворукие книготорговцы Лондона» Гарта Никса. Древний мир нападает на Туманный Альбион
    0
    126427
    Читаем книгу «Леворукие книготорговцы Лондона» Гарта Никса. Древний мир нападает на Туманный Альбион

    Самое начало книги знакомит нас с главной героиней Сьюзен, которая отправляется в Лондон, чтобы отыскать пропавшего родителя.

    Наталия Родина «Один»
    0
    181452
    Наталия Родина «Один»

    Аришка очень хочет поговорить с Одином.

    «Аркейн»: сериал по League of Legends. Первые впечатления.
    0
    188857
    «Аркейн»: сериал по League of Legends. Первые впечатления

    Это первая попытка вывести объёмный лор «Лиги» на передний план, и какая!

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной» 6
    0
    235583
    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной»

    А ещё — возвращение двух мультсериалов, «Озорных анимашек» и меха gen:Lock.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить