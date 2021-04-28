Amazon представил первый тизер фантастического боевика о войне людей с пришельцами «Война будущего» (The Tomorrow War), где Крис Пратт играет главную роль.

Картину планировали выпустить ещё в том году в кинотеатрах. Её несколько раз переносили, но в итоге её выкупил Amazon для своего сервиса Prime Video.

Картина рассказывает о команде путешественников во времени, которые прибывают в наше настоящее из 2051 года, чтобы донести важное сообщение: в будущем человечество проигрывает глобальную войну против жутких инопланетян — одного такого там показали в трейлере. Вместе с Праттом в фильме снялись Ивонн Страховски, Бетти Гилпин, Сэм Ричардсон, Эдвин Ходж и Джей Кей Симмонс. Поставил картину Крис Маккей («Лего Фильм: Бэтмен»).

Кадры

Боевик выйдет на сервисе 4 июля.