Naughty Dog выложила массу концепт-артов и скетчей The Last of Us: Part II

Naughty Dog опубликовала на ArtStation огромное количество концепт-артов, скетчей и 3D-моделей персонажей и локаций из The Last of Us: Part II.
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Осторожно, спойлеры!В материале есть спойлеры к событиям The Last of Us: Part II разной степени важности.
Концепт-арты
Скетчи
3D-модели
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Он сразу же заявил, что может отзываться об игре так, как ему хочется.
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