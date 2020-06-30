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    Naughty Dog выложила массу концепт-артов и скетчей The Last of Us: Part II

    30 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    30.06.2020
    2091
    1 минут на чтение
    Naughty Dog выложила тонну концепт-артов и скетчей The Last of Us: Part II

    Naughty Dog опубликовала на ArtStation огромное количество концепт-артов, скетчей и 3D-моделей персонажей и локаций из The Last of Us: Part II.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В материале есть спойлеры к событиям The Last of Us: Part II разной степени важности.

    Концепт-арты

    Скетчи

    3D-модели

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     Дмитрий Кинский |  22.06.2020 |  12 520

    Он сразу же заявил, что может отзываться об игре так, как ему хочется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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