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    Новости

    Несколько проектов по «Игре престолов» решили «убрать на полку»

    30 декабря 2022
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    30.12.2022
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    0 минут на чтение
    Несколько проектов по «Игре престолов» решили «убрать на полку»

    Джордж Мартин рассказал в своем блоге, что из-за перемен в HBO Max некоторые спин-оффы «Игры престолов» решили «убрать на полку».

    В то же время идет производство нескольких других проектов во вселенной, хотя им еще не дали «зеленый свет».

    Пару мы отложили на полку, но я бы не сказал, что их отменили. Вы можете взять что-то с полки так же легко, как и положить туда. Изменения в HBO Max, разумеется, отразились на нас.

    Вместе с этим писатель еще раз напомнил, что продолжает работать над долгожданными «Ветрами зимы», но конкретных сроков он все еще не называет.

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    Джордж Мартин: «Ветра зимы» закончены на 75%

     Дмитрий Кинский |  25.10.2022

    Выход книги уже не за горами.

    Джордж Мартин написала около 1100 страниц «Ветров зимы»

    Джордж Мартин написал около 1100 страниц «Ветров зимы»

     Дмитрий Кинский |  08.12.2022

    Но ему еще нужно закончить 400-500 страниц.

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