Несколько проектов по «Игре престолов» решили «убрать на полку»

Джордж Мартин рассказал в своем блоге, что из-за перемен в HBO Max некоторые спин-оффы «Игры престолов» решили «убрать на полку».
В то же время идет производство нескольких других проектов во вселенной, хотя им еще не дали «зеленый свет».
Пару мы отложили на полку, но я бы не сказал, что их отменили. Вы можете взять что-то с полки так же легко, как и положить туда. Изменения в HBO Max, разумеется, отразились на нас.
Вместе с этим писатель еще раз напомнил, что продолжает работать над долгожданными «Ветрами зимы», но конкретных сроков он все еще не называет.
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