Netflix одобрил сиквел норвежского фильма «Тролль»

Netflix заказал продолжение норвежского фильма «Тролль», который по духу напоминает «Кинг Конга» и «Годзиллу».
Режиссером сиквела вновь будет Роар Утхауг, который также до этого снял «Tomb Raider: Лара Крофт».
Действие первой части разворачивается после взрыва в норвежских горах, из-за которого пробуждается древний (и не особо-то дружелюбный) тролль. Против него выступил бесстрашный палеонтолог, который помешал ему сеять смертельный хаос.
Оригинальная картина вышла в 2022 году и стала самым популярным иностранным фильмом на Netflix, набрав за 91 день рекордные 103 миллиона просмотров.
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