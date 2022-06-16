Никаких фурри-фетишей и упоминаний Люцифера — создатель «Гравити Фолз» о работе с Disney

Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш в красках и с конкретными примерами рассказал о своем противостоянии с цензорами Disney во время работы над мультсериалом.

Мы выбрали самые любопытные моменты из его общения с отделом стандартов Disney TV (или S&P сокращенно).

Так, корпорация зацепилась за возглас одного из персонажей:

Disney: Страница 492. Нам стало известно, что «hoo-ha» — это сленговое обозначение влагалища. Пожалуйста, замените его. Алекс Хирш: Это слово, обозначающее волнение. И это ЧЕТКО выражается здесь. <…> Не буду менять.

Компанию также не устроила надпись «Chub Pup» на футболке, ровно как и аргументы автора мультсериала в ее пользу.

D: Страница 14. Пожалуйста, замените «Chub Pup» на футболке. У слова «Chub» сексуальная коннотация. А.Х.: Это глупо. Фраза означает толстую собаку. Отталкиваясь от контекста, нет оснований думать, что слово «Chub» означает что-то другое. D: Мы проверили эту фразу еще раз. И, к сожалению, все еще обеспокоены ей. Вы можете прислать нам альтернативные варианты.

Сленговое «Jeez» отдел стандартов тоже забраковал.

D: Страница 50. Пожалуйста, замените «Jeez», так как этот термин считается аббревиатурой имени Иисуса.

И еще интересные моменты из переписки Алекса Хирша с Disney:

D: Страница 26. Пожалуйста, замените фразу «Holy Christmas!», поскольку она может быть воспринята как религиозно оскорбительной. D: Страница 6. Пожалуйста, исправьте строчку Суса про то, что он одевается словно гигантский плюшевый медведь. Это может вызвать у зрителей ассоциации с людьми, которые наряжаются животными, что отсылает к фурри-фетишу. А.Х.: Стоит ли мне вообще на это отвечать? D: Страница 16. Отдел S&P не одобряют использование слова «Люцифер»… Пожалуйста, замените его. А.Х.: Не вижу причин менять его. Дьявола не существует. D: Пожалуйста, замените его. S&P обеспокоены, что на нас будут жаловаться из-за упоминания Люцифера, сатаны и/или дьявола.

Наконец, самый яркий и нелепый пример конфронтации: