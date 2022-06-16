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    Новости

    Никаких фурри-фетишей и упоминаний Люцифера — создатель «Гравити Фолз» о работе с Disney

    16 июня 2022
    16.06.2022
    895
    2 минуты на чтение
    Никаких фетишей «фурри» и упоминаний Люцифера — созда

    Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш в красках и с конкретными примерами рассказал о своем противостоянии с цензорами Disney во время работы над мультсериалом.

    Мы выбрали самые любопытные моменты из его общения с отделом стандартов Disney TV (или S&P сокращенно).

    Так, корпорация зацепилась за возглас одного из персонажей:

    Disney: Страница 492. Нам стало известно, что «hoo-ha» — это сленговое обозначение влагалища. Пожалуйста, замените его.

    Алекс Хирш: Это слово, обозначающее волнение. И это ЧЕТКО выражается здесь. <…> Не буду менять.

    Компанию также не устроила надпись «Chub Pup» на футболке, ровно как и аргументы автора мультсериала в ее пользу.

    D: Страница 14. Пожалуйста, замените «Chub Pup» на футболке. У слова «Chub» сексуальная коннотация.

    А.Х.: Это глупо. Фраза означает толстую собаку. Отталкиваясь от контекста, нет оснований думать, что слово «Chub» означает что-то другое.

    D: Мы проверили эту фразу еще раз. И, к сожалению, все еще обеспокоены ей. Вы можете прислать нам альтернативные варианты.

    Сленговое «Jeez» отдел стандартов тоже забраковал.

    D: Страница 50. Пожалуйста, замените «Jeez», так как этот термин считается аббревиатурой имени Иисуса.

    И еще интересные моменты из переписки Алекса Хирша с Disney:

    D: Страница 26. Пожалуйста, замените фразу «Holy Christmas!», поскольку она может быть воспринята как религиозно оскорбительной.

    D: Страница 6. Пожалуйста, исправьте строчку Суса про то, что он одевается словно гигантский плюшевый медведь. Это может вызвать у зрителей ассоциации с людьми, которые наряжаются животными, что отсылает к фурри-фетишу.

    А.Х.: Стоит ли мне вообще на это отвечать?

    D: Страница 16. Отдел S&P не одобряют использование слова «Люцифер»… Пожалуйста, замените его.

    А.Х.: Не вижу причин менять его. Дьявола не существует.

    D: Пожалуйста, замените его. S&P обеспокоены, что на нас будут жаловаться из-за упоминания Люцифера, сатаны и/или дьявола.

    Наконец, самый яркий и нелепый пример конфронтации:

    D: Страница 172. Пожалуйста, замените на флаере Тамбри текст, гласящий «да будут крутиться бутылки». Это намекает на то, что они играют в бутылочку. Мы не хотим транслировать на нашу аудиторию неправильный посыл.

    А.Х.: Посыл такой: «Подростки любят целоваться». С какой стати это неправильный посыл? Кроме того, это на ФЛАЕРЕ. Мы даже не показываем это! Вы должно быть издеваетесь надо мной.

    D: Отдел стандартов по-прежнему не устраивает этот флаер, создающий впечатление вечеринки с поцелуями.

    А.Х: Что такое вечеринка с поцелуями и где мне такую найти? Ладно, я уберу надпись «да будут крутиться бутылки». И заменю ее надписью «Не одобрено отделом стандартов».

    D: Пожалуйста, опустите надпись «Не одобрено отделом стандартов» на флаере тусовки.

    А.Х.: Не вижу здесь никаких проблем.

    D: Отдел стандартов одобрил надпись «Не одобрено отделом стандартов».

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