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    Новости

    Николас Кейдж сыграет Дракулу в комедийном экшене

    1 декабря 2021
    01.12.2021
    138
    0 минут на чтение
    Николас Кейдж сыграет Дракулу в комедийном экшене

    Летом мы рассказывали о необычном фильме от Universal про Дракулу и его помощника Ренфилда — очередную попытку студии переизобрести картины про классических монстров. Похоже, в этот раз получится!

    THR пишет, что на роль Дракулы студия позвала нашего любимчика Николаса Кейджа. Он не снимался в большом студийном кино с 2011-го («Призрачный гонщик 2»), отдавая предпочтение небольшим и эффектным картинам вроде «Мэнди» и «Цвет из Иных миров».

    В центре сюжета окажется не столько Дракула, сколько его помощник Ренфилд — пациент из лечебницы для душевнобольных, который пострадал от влияния кровососа. Он фигурировал в оригинальном романе всего на нескольких страницах, но теперь кинокомпания хочет посвятить ему отдельный фильм — о том, как бедняга пытается выйти из-под контроля кровопийцы. Его, напомним, играет Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс»).

    Картину поставит Крис Маккей («Война будущего», «Лего Фильм: Бэтмен»), автором идеи выступил Роберт Киркман (автор комиксов «Неуязвимый» и «Ходячие мертвецы»). Сценарий написал Райан Ридли.

    Как писали источники, «Ренфилд» привлёк внимание продюсеров сочетанием юмора и экшена в первом черновике сценария.

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