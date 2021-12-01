Николас Кейдж сыграет Дракулу в комедийном экшене

Летом мы рассказывали о необычном фильме от Universal про Дракулу и его помощника Ренфилда — очередную попытку студии переизобрести картины про классических монстров. Похоже, в этот раз получится!

THR пишет, что на роль Дракулы студия позвала нашего любимчика Николаса Кейджа. Он не снимался в большом студийном кино с 2011-го («Призрачный гонщик 2»), отдавая предпочтение небольшим и эффектным картинам вроде «Мэнди» и «Цвет из Иных миров».

В центре сюжета окажется не столько Дракула, сколько его помощник Ренфилд — пациент из лечебницы для душевнобольных, который пострадал от влияния кровососа. Он фигурировал в оригинальном романе всего на нескольких страницах, но теперь кинокомпания хочет посвятить ему отдельный фильм — о том, как бедняга пытается выйти из-под контроля кровопийцы. Его, напомним, играет Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс»).

Картину поставит Крис Маккей («Война будущего», «Лего Фильм: Бэтмен»), автором идеи выступил Роберт Киркман (автор комиксов «Неуязвимый» и «Ходячие мертвецы»). Сценарий написал Райан Ридли.

Как писали источники, «Ренфилд» привлёк внимание продюсеров сочетанием юмора и экшена в первом черновике сценария.