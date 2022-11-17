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    «Никто его не видел» — трейлер документального фильма «Пелевин»

    17 ноября 2022
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    17.11.2022
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    «Никто его не видел» — трейлер документального фильма «Пелевин»

    KION опубликовал трейлер документального фильма «Пелевин», который будет посвящен русскому писателю Виктору Пелевину.

    Сама картина приурочена к 60-летию фантаста, которого никто не видел с начала нулевых годов, что ему не помешало раз за разом выпускать успешные книги.

    Режиссером выступил Родион Чепель, снявший фильм «Дуров». Он взял интервью у друзей и коллег Пелевина, а также получил комментарии экспертов: литературного критика Галины Юзефович и китаиста Бронислава Виногродского.

    Премьера состоится 22 ноября.

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