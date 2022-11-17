«Никто его не видел» — трейлер документального фильма «Пелевин»

KION опубликовал трейлер документального фильма «Пелевин», который будет посвящен русскому писателю Виктору Пелевину.
Сама картина приурочена к 60-летию фантаста, которого никто не видел с начала нулевых годов, что ему не помешало раз за разом выпускать успешные книги.
Режиссером выступил Родион Чепель, снявший фильм «Дуров». Он взял интервью у друзей и коллег Пелевина, а также получил комментарии экспертов: литературного критика Галины Юзефович и китаиста Бронислава Виногродского.
Премьера состоится 22 ноября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Тибет меняет«Когда-то я был белым...»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.