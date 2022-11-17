«Никто его не видел» — трейлер документального фильма «Пелевин»

KION опубликовал трейлер документального фильма «Пелевин», который будет посвящен русскому писателю Виктору Пелевину.

Сама картина приурочена к 60-летию фантаста, которого никто не видел с начала нулевых годов, что ему не помешало раз за разом выпускать успешные книги.

Режиссером выступил Родион Чепель, снявший фильм «Дуров». Он взял интервью у друзей и коллег Пелевина, а также получил комментарии экспертов: литературного критика Галины Юзефович и китаиста Бронислава Виногродского.

Премьера состоится 22 ноября.