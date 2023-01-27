Новая экранизация «Детей кукурузы» выйдет в кинотеатрах и на стриминге Shudder

Новая экранизация знаменитого рассказа Стивен Кинга «Дети кукурузы» наконец-то доберётся до зрителей! Режиссёр и сценарист Курт Виммер («Эквилибриум», «Ультрафиолет») написал и снял картину ещё во времена до пандемии коронавируса. Да, формально фильм вышел в 2020-м — его успели показать в двух кинотеатрах США. Теперь картину наконец-то пристроили через прокатчика и стриминг.

3 марта «Дети кукурузы» выйдут в американский прокат, а через 18 дней фильм появится на стриминге Shudder.

Оригинальный рассказ Кинга 1977 года повествует о паре, которая трагическим образом сбивает на автомобиле юношу. Молодого человека отвозят в ближайший город, но вскоре выясняется, что это место заброшено, а его окружают бескрайние поля кукурузы и недоброжелательные подростки из культа. Возглавляет культ 12-летняя девочка, одержимая злым духом.

Рассказ уже несколько раз экранизировали, причём фильм 1984 года заложил целую франшизу. Новая картина станет своеобразным ремейком.