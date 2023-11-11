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    Новости

    Новая книга от авторов «Пространства» выйдет в августе 2024 года

    11 ноября 2023
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    11.11.2023
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    Новая книга от авторов «Пространства» выйдет в августе 2024 года 1

    6 августа 2024 года в издательстве Orbit выйдет новый роман Джеймса Кори (совместный псевдоним Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка). Книга «Милорседие богов» (The Mercy of Gods) откроет новую трилогию «Война пленника» (Captive’s War). Это будет космоопера, действие которой развернется в совершенно новом мире.

    По сюжету книги древняя, продвинутая и жестокая раса карриксов тысячелетиями разоряла чужие цивилизации. Их последней жертвой стала населённая людьми планета Анджиин. Немногочисленные уцелевшие захвачены в рабство и перевезены на родной мир карриксов. Там им предстоит сражаться на выживание с другими порабощёнными рабствами.

    Молодому и талантливому учёному Дафиду Алкхору и его соплеменникам предстоит не только выживать, но и понять… и научиться манипулировать своими тюремщиками.

    Тай Фрэнк вспоминает, что идея трилогии родилась у него примерно десять лет назад, когда он решил пересказать сюжет «Книги пророка Даниила» в формате научно-фантастической истории. Авторы описывают трилогию как помесь Фрэнка Герберта с Урсулой ле Гуин.

    Новая книга от авторов «Пространства» выйдет в августе 2024 года
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    Редактор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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