Новая Silent Hill получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Портал Gematsu обратил внимание, что в Южной Корее выдали возрастной рейтинг еще не анонсированной игре по Silent Hill с подзаголовком The Short Message.
В качестве издателя указана компания UNIANA, которая регулярно выпускает тайтлы Konami в Южной Корее.
Исходя из названия, можно предположить, что речь идет об эпизодической игре, в которой каждая «серия» будет самостоятельной историей.
Ранее СМИ рассказывали, что в разработке находятся сразу три с половиной проекта во вселенной Silent Hill.
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