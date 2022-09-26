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    Новости

    Новая Silent Hill получила возрастной рейтинг в Южной Корее

    26 сентября 2022
    26.09.2022
    1750
    1 минута на чтение
    Новая Silent Hill получила возрастной рейтинг в Южной Корее

    Портал Gematsu обратил внимание, что в Южной Корее выдали возрастной рейтинг еще не анонсированной игре по Silent Hill с подзаголовком The Short Message.

    В качестве издателя указана компания UNIANA, которая регулярно выпускает тайтлы Konami в Южной Корее.

    Исходя из названия, можно предположить, что речь идет об эпизодической игре, в которой каждая «серия» будет самостоятельной историей.

    Ранее СМИ рассказывали, что в разработке находятся сразу три с половиной проекта во вселенной Silent Hill.

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