Новая Silent Hill получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Портал Gematsu обратил внимание, что в Южной Корее выдали возрастной рейтинг еще не анонсированной игре по Silent Hill с подзаголовком The Short Message.

В качестве издателя указана компания UNIANA, которая регулярно выпускает тайтлы Konami в Южной Корее.

Исходя из названия, можно предположить, что речь идет об эпизодической игре, в которой каждая «серия» будет самостоятельной историей.

Ранее СМИ рассказывали, что в разработке находятся сразу три с половиной проекта во вселенной Silent Hill.