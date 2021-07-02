Новые виды зараженных в свежем трейлере Dying Light 2: Stay Human

1 июля Techland в рамках очередной презентации Dying Light 2: Stay Human показала новый геймплейный трейлер игры.

В ролике показали, как главный герой крадется мимо разных видов зараженных, а потом спасается от них бегством.

Среди них Банши с длинными когтями, переносящие свет Кусающие, зомби-танки и крикуны, призывающие других монстров.

Dying Light 2 выйдет 7 декабря на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.